Российские военные роботы оказались зависимы от Google

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
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    Российские военные роботы оказались зависимы от Google

    Ростех представил нейросеть для управления группой боевых роботов    25 августа 2020, 16:10
    Фото: Артем Коротаев/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин

    Российские ученые представили нейросеть, позволяющую управлять боевыми роботами в автоматическом режиме. Данной разработкой уже заинтересовались в Минобороны. Правда, как отмечают эксперты, для работы с нейросетями российские разработчики, возможно, используют зарубежные «железо» и софт. Чем здесь опасны иностранные технологические продукты и могут ли военные доверять существующим нейросетям?

    Накануне на международном форуме «Армия-2020» холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», продемонстрировал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей.

    Искусственная нейросеть представляет собой математическую модель и ее воплощение как в программах, так и в «железе», которые действуют по принципу организации и работы биологических нейронных сетей, то есть сетей нервных клеток живых организмов.

    Как рассказали представители Росэлектроники, их разработка является программным обеспечением, позволяющим управлять средствами поражения в автоматизированном режиме. «После обнаружения цели средствами разведки – спутником, дроном или радиолокационной станцией – данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения – перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским», – цитирует ТАСС сообщение Ростеха.

    Отмечается, что новая разработка повышает эффективность боевых систем за счет минимизации участия человека в процессе управления. Время принятия решений сокращается более чем втрое, заверяют разработчики.

    Министр обороны Сергей Шойгу, делясь своими впечатлениями от увиденного на выставке «Армия-2020», заявил, что «созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы». Министр отметил, что у этих роботов «фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта». В итоге Шойгу анонсировал планы Минобороны заключить к концу года крупные контракты с отечественными производителями по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике.

    Российская «оборонка» уже неоднократно демонстрировала примеры взаимодействия человека и боевого робота. К примеру, в сентябре минувшего года истребитель Су-57 и беспилотник С-70 совместно выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». В июле в ходе испытаний российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим. Одновременно отечественный ВПК ведет разработку средств нейтрализации роботизированных вооружений противника. На той же «Армии-2020» был представлен проект субмиллиметровой станции, которая способна обнаружить рой низколетящих беспилотников с распознаванием при помощи нейронных сетей.

    Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что роботизация военной техники становится мейнстримом мировой военной науки. Например, в США заявляли, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, после которого воевать будут только дроны. Кроме того, три года назад американцы успешно испытали рой боевых миниатюрных низколетящих беспилотников Perdix, управляемых через нейросети. А в позапрошлом году Пентагон продемонстрировал видеоролик испытания роя микродронов Gremlins, которые умеют принимать коллективные решения.

    «В 2017 году минобороны США приняло план под названием «Стратегия армейских робототехнических и автономных систем», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – В том же году по инициативе разведуправления Пентагона и в сотрудничестве с Google началась программа внедрения ИИ, получившая название Project Maven».

    Как поясняет Леонков, первым опытом в рамках этой программы стал анализ видеоданных, которые поступали от беспилотников-разведчиков. Благодаря алгоритмам искусственный интеллект «обсчитывает» информацию быстрее, чем группы аналитиков. В настоящее время новыми технологиями пользуются американские военные, работающие с видеоданными из Афганистана и с Ближнего Востока.

    Еще одно направление, которое активно развивают американцы, – управление роями беспилотников при помощи искусственного интеллекта. Но роботизированной авиацией дело не ограничивается. В 2018 году в Пентагоне был создан Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC), цель которого – ускорить процесс внедрения технологий ИИ во всех родах войск. Наконец, в январе прошлого года в аппарате министра армии (главкома сухопутных войск США) заявили о необходимости внедрения искусственного интеллекта в системы ПВО и противоракетной обороны.

    Впрочем, как считают эксперты, военные смогут полностью доверять нейросетям лишь в отдаленной перспективе. «Некоторые, правда, считают, что новые алгоритмы позволят создать самообучающиеся машинные системы. Но это фантастика», – подчеркнул Леонков. Не менее фантастично выглядят идеи создать автономно действующих роботов, поскольку в реальном бою «терминатор» не сможет себя починить или дозаправить топливом. «В данном случае робот если и сможет выполнять задачи автоматически, то все равно под контролем человека», – добавил эксперт.

    При этом в России в области военной робототехники и нейросетей пока что все находится на стадии изучения и разработок, констатируют эксперты. «Также не следует забывать, что нейронные сети очень уязвимы ко взломам», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор технологической компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.

    «Есть специальный термин – атаки на нейронные сети. Даже у крупных компаний сегодня нет механизмов стопроцентного противодействия таким атакам. Facebook, Google и другие корпорации проводят конкурсы, целью которых является получение максимума плюсов от нейронных сетей при минимуме внешних воздействий на поступающие данные», – добавил собеседник.

    «Также вызывает тревогу то, что российская «оборонка» использует для работы с нейросетями не только софт от Google, но и процессоры зарубежного производства – например, для создания беспилотников», – сказал Ашманов.

    Он пояснил, что иностранные технологические продукты привлекательны удобством использования и общедоступностью. Но их минус заключается в том, что они могут содержать в себе «программные и аппаратные закладки».

    «Потому неясно, какую из существующих нейронных сетей имеют в виду в Ростехе, когда говорят об управлении роботами. Хотя в нашей стране уже налажено производство собственных нейросетей», – отмечает собеседник.

    Так, свой процессор для нейросетей есть у НТЦ «Модуль». Также качественные продукты производят в Федеральном научном центре «ГосНИИАС», где занимаются авиационными системами нового поколения. «Платформы для построения нейросетей производит и наша компания. Потому с точки зрения безопасности для российской промышленности лучше использовать нейросетевые продукты отечественных производителей, как это делают в Китае или США», – заключил Ашманов.

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