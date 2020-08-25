Российские военные роботы оказались зависимы от Google

Российские ученые представили нейросеть, позволяющую управлять боевыми роботами в автоматическом режиме. Данной разработкой уже заинтересовались в Минобороны. Правда, как отмечают эксперты, для работы с нейросетями российские разработчики, возможно, используют зарубежные «железо» и софт. Чем здесь опасны иностранные технологические продукты и могут ли военные доверять существующим нейросетям?

Накануне на международном форуме «Армия-2020» холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», продемонстрировал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей.

Искусственная нейросеть представляет собой математическую модель и ее воплощение как в программах, так и в «железе», которые действуют по принципу организации и работы биологических нейронных сетей, то есть сетей нервных клеток живых организмов.

Как рассказали представители Росэлектроники, их разработка является программным обеспечением, позволяющим управлять средствами поражения в автоматизированном режиме. «После обнаружения цели средствами разведки – спутником, дроном или радиолокационной станцией – данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения – перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским», – цитирует ТАСС сообщение Ростеха.

Отмечается, что новая разработка повышает эффективность боевых систем за счет минимизации участия человека в процессе управления. Время принятия решений сокращается более чем втрое, заверяют разработчики.

Министр обороны Сергей Шойгу, делясь своими впечатлениями от увиденного на выставке «Армия-2020», заявил, что «созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы». Министр отметил, что у этих роботов «фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта». В итоге Шойгу анонсировал планы Минобороны заключить к концу года крупные контракты с отечественными производителями по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике.

Российская «оборонка» уже неоднократно демонстрировала примеры взаимодействия человека и боевого робота. К примеру, в сентябре минувшего года истребитель Су-57 и беспилотник С-70 совместно выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». В июле в ходе испытаний российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим. Одновременно отечественный ВПК ведет разработку средств нейтрализации роботизированных вооружений противника. На той же «Армии-2020» был представлен проект субмиллиметровой станции, которая способна обнаружить рой низколетящих беспилотников с распознаванием при помощи нейронных сетей.

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Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что роботизация военной техники становится мейнстримом мировой военной науки. Например, в США заявляли, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, после которого воевать будут только дроны. Кроме того, три года назад американцы успешно испытали рой боевых миниатюрных низколетящих беспилотников Perdix, управляемых через нейросети. А в позапрошлом году Пентагон продемонстрировал видеоролик испытания роя микродронов Gremlins, которые умеют принимать коллективные решения.

«В 2017 году минобороны США приняло план под названием «Стратегия армейских робототехнических и автономных систем», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – В том же году по инициативе разведуправления Пентагона и в сотрудничестве с Google началась программа внедрения ИИ, получившая название Project Maven».

Как поясняет Леонков, первым опытом в рамках этой программы стал анализ видеоданных, которые поступали от беспилотников-разведчиков. Благодаря алгоритмам искусственный интеллект «обсчитывает» информацию быстрее, чем группы аналитиков. В настоящее время новыми технологиями пользуются американские военные, работающие с видеоданными из Афганистана и с Ближнего Востока.

Еще одно направление, которое активно развивают американцы, – управление роями беспилотников при помощи искусственного интеллекта. Но роботизированной авиацией дело не ограничивается. В 2018 году в Пентагоне был создан Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC), цель которого – ускорить процесс внедрения технологий ИИ во всех родах войск. Наконец, в январе прошлого года в аппарате министра армии (главкома сухопутных войск США) заявили о необходимости внедрения искусственного интеллекта в системы ПВО и противоракетной обороны.

Впрочем, как считают эксперты, военные смогут полностью доверять нейросетям лишь в отдаленной перспективе. «Некоторые, правда, считают, что новые алгоритмы позволят создать самообучающиеся машинные системы. Но это фантастика», – подчеркнул Леонков. Не менее фантастично выглядят идеи создать автономно действующих роботов, поскольку в реальном бою «терминатор» не сможет себя починить или дозаправить топливом. «В данном случае робот если и сможет выполнять задачи автоматически, то все равно под контролем человека», – добавил эксперт.

При этом в России в области военной робототехники и нейросетей пока что все находится на стадии изучения и разработок, констатируют эксперты. «Также не следует забывать, что нейронные сети очень уязвимы ко взломам», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор технологической компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.

«Есть специальный термин – атаки на нейронные сети. Даже у крупных компаний сегодня нет механизмов стопроцентного противодействия таким атакам. Facebook, Google и другие корпорации проводят конкурсы, целью которых является получение максимума плюсов от нейронных сетей при минимуме внешних воздействий на поступающие данные», – добавил собеседник.

«Также вызывает тревогу то, что российская «оборонка» использует для работы с нейросетями не только софт от Google, но и процессоры зарубежного производства – например, для создания беспилотников», – сказал Ашманов.

Он пояснил, что иностранные технологические продукты привлекательны удобством использования и общедоступностью. Но их минус заключается в том, что они могут содержать в себе «программные и аппаратные закладки».

«Потому неясно, какую из существующих нейронных сетей имеют в виду в Ростехе, когда говорят об управлении роботами. Хотя в нашей стране уже налажено производство собственных нейросетей», – отмечает собеседник.

Так, свой процессор для нейросетей есть у НТЦ «Модуль». Также качественные продукты производят в Федеральном научном центре «ГосНИИАС», где занимаются авиационными системами нового поколения. «Платформы для построения нейросетей производит и наша компания. Потому с точки зрения безопасности для российской промышленности лучше использовать нейросетевые продукты отечественных производителей, как это делают в Китае или США», – заключил Ашманов.

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