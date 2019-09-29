Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема.

Совместный полет российского истребителя пятого поколения Су-57 с тяжелым боевым дроном С-70 «Охотник» был предсказуем – обе машины произведены фирмой «Сухой» и в них использованы схожие технологии.

Это выглядело красиво – тяжелый, но очень элегантный истребитель Су-57 и грациозный «Охотник», выполненные по технологии «стелс», гармонично дополняли друг друга.

Подобная связка самолета и БПЛА подтвердила предположение, что Су-57 при своих превосходных качествах истребителя будет использоваться как летающий пункт управления.

Налицо реально новая интеллектуальная воздушная система, в которой задействованы человек и летающие роботы.

Таким образом, интрига с фотографией отечественного истребителя пятого поколения Су-57, на вертикальном стабилизаторе которого рядом с силуэтом самой «сушки» был изображен контур летательного аппарата системы «летающее крыло», разрешилась с совместным полетом этих машин. Предполагалось, что это всего лишь констатация факта применения общих технологий в производстве самолета и беспилотника, однако эксперты сразу заподозрили, что «Охотник» может использоваться именно в тандеме с Су-57, получая от него команды и целенаведения в воздухе.

«В подобном тандеме Су-57 и С-70 пока трудно сказать, кто из них является «охотником», а кто «гончей», – говорит военный авиационный эксперт Юрий Гаврилов. – Предполагается, что именно истребитель будет ведущим, который станет координировать действия в воздухе нескольких беспилотников. Сейчас, как видно, БПЛА поднимал в небо оператор с земли, дальнейший его полет проходил по заложенной программе, а истребитель сопровождал беспилотник и использовал его данные при вхождении в зону действия ПВО. Вероятно, что предполагается и корректировка беспилотников в воздухе с самого самолета в зависимости от меняющейся воздушной и наземной обстановки. В этом случае потребуется второй пилот-оператор на борту Су-57, одному летчику будет труднее управлять беспилотными средствами сопровождения. В любом случае в тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человека, который будет управлять боевыми дронами на расстоянии, одновременно прикрывая их от нападения истребителей противника».

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«Охотник» является именно классическим беспилотником, пусть и оснащенным бортовым радиоэлектронным оборудованием, в котором присутствуют различные системы – информационно-управляющая, автоматического управления, контроля и диагностики, инерциально-спутниковой навигации, а также аппаратура сопряжения с общеобъектовым оборудованием.

Конструкция БПЛА предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания.

Подобная начинка и сверхзвуковая скорость (предполагается, что С-70 способен развивать до 1000 км/ч) ставят его на первое место в подобном классе летательных аппаратов.

При наличии такого «партнера» в небе, как Су-57, это будет уникальная боевая «стая».

Необходимо упомянуть и об испытаниях БПЛА «Альтиус» («Альтаир») казанского предприятия «ОКБ Симонова», который должен стать российским ответом на американские разработки разведывательных дронов RQ-4 Global Hawk.

При боевой нагрузке до двух тонн этот беспилотник способен, как заявлено, лететь на 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете едва ли не до двух суток.

Немного скромнее выглядят российские БПЛА «Орион», «Форпост» и ряд других.

О возможности адаптации этих беспилотников с «воздушным пунктом управления» Су-57 ничего не известно, но теоретически они тоже могут координироваться пилотом истребителя.

Минобороны сейчас наиболее пристальное внимание уделяет именно «Охотнику» из-за его технических характеристик и боевых возможностей.

По своей конфигурации, да и чисто внешне, «Охотник» напоминает американский бомбардировщик В-2 «Спирит» (Spirit) - «летающее крыло», созданное по аэродинамической схеме с использованием технологий малозаметности. В принципе, на этом внешнее сходство заканчивается: у американца и масса несравненно больше (взлетный вес 171 тонна и боевая загрузка 27 тонн), и предназначение другое, все-таки бомбардировщик.

С-70 тоже не истребитель и для воздушного боя не предназначен – конструкция «летающего крыла», в которой отсутствует вертикальное хвостовое оперение, значительно снижает маневренность. Однако выступить в качестве разведчика, вскрывателя систем ПВО и даже штурмовика для «Охотника» представляется вполне реальным делом.

Есть в совместном использовании «Охотника» и Су-57 и чисто коммерческий интерес – с появлением такого тандема спрос должен вырасти. Турция, Индия, Китай присматриваются к российскому истребителю пятого поколения, но находят в нем некоторые «изъяны». Дополнение в виде С-70 выставляет Су-57 в более выгодном свете.

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