Шойгу готовит к бою беспилотники

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30 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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«Палач» Аваков раскрыл главный страх «шута» Зеленского

Для неопытного президента Зеленского силовик Аваков превратился в гаранта безопасностиФото: Andrew Lahodynskyj/ТАСС,Sergii Kharchenko/Global Look Press
Слухи о том, что шеф МВД Украины Арсен Аваков переживет режим Порошенко, ходили с весны, однако решение президента Владимира Зеленского сохранить этого министра все равно вызвало в Киеве легкую оторопь. Чтобы убедить своих депутатов в необходимости такого шага, был вброшен новый слух – Порошенко готовит путч и Аваков как раз понадобился для его предотвращения. Но не окажется ли сам Аваков потом угрозой для Зеленского? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...

Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...

Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Шойгу готовит к бою беспилотники

              Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годах   30 августа 2019, 18:45
              Фото: function.mil.ru
              Текст: Михаил Мошкин

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              России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего.

              В России началась разработка беспилотника «Орион-2» (другое название – «Сириус») для наблюдения за большими пространствами. Аппарат сможет вести наблюдение в течение длительного времени в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Об этом накануне сообщил Николай Долженков, генеральный конструктор группы «Кронштадт», разработчика аппарата. На создание летного образца «Ориона-2» понадобится не менее четырех лет, рассказал Долженков.

              Предыдущая разработка «Кронштадта» – разведывательно-ударные БПЛА «Орион» – поступят на вооружение нашей армии до конца года, сообщил директор компании-производителя Сергей Богатиков на авиасалоне МАКС-2019. Масса «Ориона» составляет 1100 килограммов, аппарат способен нести полезную нагрузку до 250 килограммов. Максимальная продолжительность полета – не менее суток, высота – около 8 километров. В перспективе планируется производить до тридцати подобных аппаратов в год.

              К одной из модификаций «Ориона» как дрона-разведчика уже проявили интерес власти ОАЭ. Эмираты обратились с просьбой испытать на своей территории аппарат «Орион-Э», сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

              На этой неделе пришли новости и о другом проекте перспективного боевого дрона. Новейшую разработку ОКБ «Сухой» – российские тяжелые беспилотники С-70 «Охотник» в ударном варианте с вооружением испытают уже в 2023-24 годах, сообщили в аппарате куратора российской «оборонки», вице-премьера Юрия Борисова. Серийные поставки этого беспилотника в войска намечены на 2025 год. 

              По словам разработчиков, «Охотник» станет универсальной платформой для размещения «перспективных авиационных средств поражения, бортовых средств воздушной разведки и другого оборудования». О первом полете «Охотника» стало известно в начале августа. Газета ВЗГЛЯД уже анализировала возможности этой беспилотной машины – «Охотник», выполненный по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов, практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения. При этом габариты БПЛА позволяют нести вооружение, способное для удара как по воздушным, так и по наземным мишеням. Таким образом, полагают специалисты, «Охотник» может заменить бомбардировщики, то есть в перспективе стать первым тяжелым ударным беспилотным аппаратом российских ВКС.

              Эксперты сходятся во мнении – беспилотники определят воздушный бой будущего. Показательно, что в выпущенном еще в 2009 году докладе «План развития беспилотной авиации до 2047 года» эксперты ВВС США прогнозировали: истребитель-бомбардировщик F-35 станет последней разработкой пилотируемого аппарата в американской авиации. На пороге – технологии управления «пчелиным роем» боевых дронов, которые развиваются и в нашей стране. В частности, в мае прошлого года концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) сообщил, что рассчитывает к 2025 году подготовить вертолет, который сможет управлять целой группировкой беспилотников. Заметим, что на тот же срок запланированы серийные поставки в ВКС тяжелого БПЛА «Охотник».

              Специалисты констатируют: отечественная беспилотная авиация, которая начала было развиваться в советский период, но была сведена на нет в 90-е и почти не развивалась в «нулевые». После «августовской войны» 2008 года наши военные убедились, что в современной войне без дронов-разведчиков не обойтись. России тогда пришлось даже купить партию БПЛА у Израиля. Полноценное возрождение собственной программы началось после 2012 года, с назначением на пост главы Минобороны Сергея Шойгу.

              Выступая в марте этого года на расширенном заседании думского комитета по оброне, Шойгу констатировал:

              по состоянию на 2012 год, на оснащении трех подразделений беспилотной авиации в Вооруженных силах был 91 устаревший комплекс с беспилотными летательными аппаратами выпуска 1970-х.

              «По своим характеристикам они не могли выполнять задачи в современном бою», – подчеркнул министр. За прошедшие семь лет было сформировано 38 воинских частей, на вооружении которых находится более 2 тысяч современных беспилотников, а с 2019 года туда начнут поступать новейшие разведывательно-ударные беспилотные аппараты средней дальности, сообщил Шойгу депутатам.

               «Во времена Анатолия Сердюкова командование ВВС относилось к беспилотникам с достаточной долей скепсиса, и, можно сказать, негатива. Дело в том, что в те времена, если вы помните, мы «ни с кем не воевали», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

              Он отметил, что стагнация в развитии беспилотников была проявлением общего, отнюдь не блестящего состояния всей российской авиации.

              «Характерным примером такой непонятной политики были учения «Восток-2010». Тогда надо было перебросить с запада на восток части вооруженных сил. И выяснилось, что силами военно-транспортной авиации это сделать невозможно – из-за «порезанных» и ликвидированных аэродромов, – посетовал Леонков. – Личный состав доставлялся самолетами гражданского назначения, а техника шла железной дорогой. Ни о какой оперативности, конечно, речи не было».

              «В те же времена практически перестала существовать разведывательная авиация. И в этом смысле мы лишь продолжаем догонять американцев – в прошлом году Boeing выпустил сотый по счету самолет-разведчик Poseidon. Но в чем мы уже конкурируем с американцами, так это как раз в производстве беспилотников», – указал эксперт.

              «Оперативность мы показали, когда пришел другой министр обороны и наладил порядок в войсках.

              Понятное дело, что и вопрос с БПЛА тоже был возрожден при Сергее Шойгу и серьезно при нем развивается», – добавил Леонков.

              Так, если в 2011 году в вооруженных силах было только 180 беспилотных боевых систем, то за четыре года их число увеличилось в 10 раз – такие данные привел Шойгу на коллегии Минобороны, которая проходила с участием президента Владимира Путина в декабре 2015 года, в самом начале операции в Сирии. Уже тогда глава оборонного ведомства констатировал:

              «Существенный скачок сделан в области развития беспилотной авиации. Опыт выполнения боевых задач в Сирии показал, что они незаменимы в ходе боевых действий».

              Леонков напомнил о том, что в 2015-2017 годах в Сирии наши беспилотники совершили 16 тысяч боевых вылетов. В сирийском воздушном пространстве ежедневно одновременно находились до 50 БПЛА. 

              По его словам, беспилотники, – такие как «Форпост» и «Орлан-10», – передавали данные о противнике боевой авиации, при помощи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А–50 и А–50У. Это позволяло авиации эффективно поражать позиции боевиков, информация об этом тотчас передавалась и в Национальный центр управления обороной в Москве. Поэтому заявления западных оппонентов о том, что российская авиация била не «по тем» целям, не выдерживает критики, делает вывод Леонков.

              Эксперт по БПЛА Дмитрий Федутинов пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД: сейчас у наших военных в распоряжении в основном беспилотные системы малого класса отечественного производства.

              Что же касается дронов большой размерности, «в том числе относящихся к тактическому классу и классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета» – то они все еще на различных этапах создания. «Представляется, что до момента начала их серийного производства и поставок в войска может еще потребоваться от года до нескольких лет», – оценивает Федутинов.

              Но учитывая усилия Минобороны, следует ожидать ускорения развития отечественной боевой беспилотной авиации. «Позиция военного руководства, отдающего данному направлению высокий приоритет, бесспорно способствует положительным сдвигам в развитии беспилотных систем, которые мы наблюдаем в настоящее время», – констатировал Федутинов.


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