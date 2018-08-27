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28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

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В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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          Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

          Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 км   28 августа 2018, 11:48
          Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
          Текст: Олег Москвин,
          Михаил Мошкин

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          Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты?

          Первые в российской армии подразделения, в которые входят специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и ПВО, уже в четверг начнут отрабатывать обнаружение, уничтожение и принудительную посадку беспилотников. Об этом в понедельник сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

          Мобильные группы по борьбе с дронами созданы в соединениях ЮВО «в целях внедрения опыта, накопленного при выполнении боевых задач в Сирии». Показательно, что учения пройдут на аэродроме Мариновка в Волгоградской области – отсюда самолеты ВКС вылетают в Сирию. Именно в Сирии наши военные впервые отработали задачу по отражению вражеских дронов.

          Первая либо, возможно, одна из первых атак на авиабазу Хмеймим была совершена в новогоднюю ночь. Восемь дронов повредили четыре самолета и два вертолета, сдетонировал склад боеприпасов. Двое российских военных погибло. Последующие атаки беспилотников боевиков не были такими результативными. Вражеские дроны приближались к Хмеймиму в мае, апреле и трижды – в июле. Всякий раз беспилотники силам ПВО удавалось сбивать на подходе к авиабазе.

          «Можно сказать, что это новый этап в развитии российских вооруженных сил», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД замглавы Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

          Как уже говорилось выше, борьба с беспилотниками развивается сейчас по двум направлениям – как быстрее обнаружить и сбить беспилотник на подлете или как оперативно нарушить связь и управление методами РЭБ.

          В первом случае возникает резонный вопрос: какими силами ПВО можно прикрыть от атаки дронов такой объект, как, например, та же база Хмеймим? Сообщалось о том, что атаки беспилотников в Сирии отразили комплексы «Панцирь-С1». По оценке военных экспертов, против дронов эффективно может работать ЗРК малой дальности «Тор». Какое количество может потребоваться для эффективного прикрытия?

          Все зависит от задач, от масштаба охраняемого объекта: идет ли речь о локальной базе или о полигоне в сотни квадратных километров, отмечает Денисенцев. По оценке эксперта, базы в Хмеймиме или Тартусе – не самые большие объекты, которые можно охранять таким образом. «Сами базы достаточно компактны. Проблема в массированности использования беспилотников, а не в масштабах объекта», – пояснил Денисенцев. Он предположил, что Хмеймим можно защитить силами нескольких батарей.

          «Если есть риск, что беспилотник гражданского активиста залетит поснимать, то эту проблему можно решить силами отделения. Если нужно отражать массированную атаку дронов ИГИЛ*, то понятно, что нужна батарея или, скажем, рота», – добавил эксперт.

          Если говорить о втором направлении борьбы – развитии средств РЭБ, то отметим: методы радиоэлектронной борьбы для отражения возможной атаки дронов применялись на практике не только в Сирии, но и в России во время недавнего ЧМ-2018. Маневренные группы Минобороны и ФСБ стояли на страже безопасности болельщиков во всех 11 городах, где проходили матчи – сообщало РБК со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве и ВПК.

          Если верить этой информации, то ФСБ выделила 60 переносных комплексов малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Маневренные группы Минобороны оснащались экспериментальной разработкой «Силок», чьи характеристики в свободном доступе пока отсутствуют. Также использовались комплексы «Свет-КУ», которые находят, анализируют и пеленгуют источники радиоизлучения. Были задействованы станции постановки помех «Синица» (Р-934БМВ) и «Житель» (Р-330Р). Те же станции «Житель», а также комплексы РЭБ «Лесочек» будут использоваться в четверг во время первых в истории «антибеспилотных» учений ЮВО. Кстати, эти аппараты также предназначены для РЭБ, а не для контактных методов поражения цели.

          «Прямых зарубежных аналогов у «Жителя» и «Лесочка» нет», – пояснил газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров. По его словам, эти комплексы в основном полезны для борьбы с гражданскими моделями. «С серьезными военными моделями борьба средствами РЭБ сейчас затруднена, потому что они изначально проектируются под возможности противодействия и там используются другие способы навигации, не только спутниковые», – сказал эксперт.

          Что касается установок «Свет-КУ», «Синица» и «Арбалет», то это – комплексы малой дальности и они, как пояснил Лавров, имеют много зарубежных аналогов. «Комплексы малой дальности есть и такие, которые держатся в руках, на манер футуристического оружия, – говорит Лавров. – Они используются и в мирной жизни, и на поле боя. Опять-таки это оружие в основном против коммерческих дронов, небольших квадрокоптеров, чтобы не допускать их к охраняемым объектам. Они действуют на расстоянии несколько сотен метров».

          Лавров сообщил, что сейчас разработки такого рода комплексов – одна из самых быстроразвивающихся областей ВПК во многих странах мира, в том числе в России.

          Пример такого «футуристического оружия» – REX 1, разработанный недавно «Калашниковым». Судя по описанию на сайте концерна, в это оружие, отдаленно напоминающее автомат, встроен блок подавления, который глушит в радиусе пяти километров сигналы всех систем спутниковой навигации. Устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM и аналогичных систем и ставить помехи на различных частотах. «Ружье против дронов» предназначено для нейтрализации небольших аппаратов. 

          Но опыт в том числе Сирии показывает: и гражданские модели дронов могут быть превращены в компактные бомбардировщики. Также можно упомянуть недавнее покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро при помощи беспилотника. Поэтому надо уметь бороться с такими угрозами, пояснил Лавров. На это же в комментарии газете ВЗГЛЯД указал и эксперт по беспилотникам Денис Федутинов:  

          «В последние несколько лет малый класс дронов стал массовым и доступным в любом магазине. Соответственно, разрабатываются различные технические решения, позволяющие парировать угрозу использования дронов террористами. Как правило, эти решения базируются на упомянутых системах РЭБ».

          Алгоритм действия систем РЭБ примерно следующий, рассказал Федутинов:

          «Подавляется канал связи беспилотника. После этого он может решать на месте, возвращаться ли к точке старта или совершать посадку. В любом случае беспилотник выходит из-под контроля оператора».

          Другой вариант – воздействие на канал навигации. Подменяются координаты, которые система навигации получала при помощи спутника. Как известно, в центре и других районах Москвы наблюдалось подобное явление – обычные автомобильные навигаторы вдруг «перепрыгивали», показывая совершенно другое место в Подмосковье, например, районы аэропортов, где полеты дронов вообще запрещены. «Что-то подобное возможно и при воздействии на беспилотник. Причем координаты могут меняться не сразу, а постепенно, то есть уводить аппарат в сторону, – сказал Федутинов. – Например, туда, где вы решили его принудительно посадить».

          Эксперты сходятся во мнении: массированную атаку беспилотников, подобную атакам в Сирии, следует решать комбинированно – силами ПВО и средствами РЭБ. Или, как сформулировал Лавров, речь должна идти о сочетании кинетических (то есть воздействующих на цель посредством какого-либо твердого тела, например, пули) и некинетических способов борьбы, предположил он.

          «Когда была атака на Хмеймим в начале года, часть беспилотников была сбита ПВО, часть принуждена к посадке средствами РЭБ», – напомнил эксперт.

          Разработка аналогичных систем противодействия дронам – «передний край» и для стран – лидеров по разработке самих дронов, США и Израиля. «Сами же американцы и израильтяне признали, что подобных разработок нет, либо они только ведутся», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он подчеркнул: «Это одно из самых закрытых направлений. Американцы и израильтяне вообще стараются свои комплексы не афишировать. Я подозреваю, что у израильтян нечто подобное есть, а американцы нацелены на то, чтобы нечто подобное создавать».

          И не исключено, что американцы первыми создадут систему, объединяющую в себе «кинетический способ борьбы» и станцию РЭБ. Во всяком случае, отмечает Денисенцев, на днях проходила информация, что американская военно-промышленная фирма Northrop Grumman занимается разработкой для армии США систем, интегрирующих автоматическую пушку и беспилотную РЭБ.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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