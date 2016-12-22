«Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря»

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10 января, среда  |  Последнее обновление — 01:14  |  vz.ru
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Саудитов заподозрили в «танцах под русскую дудку»

Боевики непримиримой сирийской оппозиции могут остаться без саудовской «крыши»Фото: Khalil Ashawi/Reuters
Саудовская Аравия сворачивает поставки оружия сирийской оппозиции и советует «борцам с режимом Асада» поучаствовать в организуемом Россией январском конгрессе в Сочи. Американское издание Foreign Policy винит в произошедшем Белый дом, проигравший Москве дипломатическую битву за Сирию. Возможно ли столь значительное изменение в политике Эр-Рияда и что оно означает для сирийского конфликта? Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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За что можно так не любить собственную страну?

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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Это всё придумал Вильсон в 18-м году

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, 28-й президент США Вудро Вильсон обнародовал вошедшие в историю «Четырнадцать пунктов», которые ознаменовали собой начало коренного поворота в американской внешней политике. Подробности...
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          «Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря»

          Перехваченный беспилотник боевиков производит впечатление кустарного изделия   9 января 2018, 12:50
          Фото: twitter.com/mod_russia
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко,
          Михаил Мошкин

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          Атаковавшие базы в Тартусе и Хмеймиме беспилотники были кустарными поделками боевиков без применения западных технологий, уверяют в Пентагоне. Правдоподобна ли такая версия о происхождении беспилотной авиации у группировки «Ахрар аш-Шам» и насколько эффективна антидронная защита на российских базах в Сирии?

          Сорванная российскими военными атака беспилотников на базу Хмеймим с большой долей вероятности была организована боевиками из группировки «Ахрар аш-Шам», базирующейся в основном в провинции Идлиб. Группировка запрещена в России, по оценке экспертов, пользуется поддержкой из Кувейта, Катара и опосредованно из Турции. О причастности «Ахрар аш-Шам» к неудачному налету во вторник сообщили источники издания «Коммерсант».

          База ВКС Хмеймим, напомним, на прошлой неделе подверглась минометному обстрелу. Как отметили эксперты газеты ВЗГЛЯД, эта атака боевиков с земли выявила пробелы во «втором кольце» обороны нашей базы.

          Неудача нового нападения с воздуха была обеспечена благодаря работе зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С». По сведениям Минобороны, «Панцири» сбили 7 из 13 беспилотников, направлявшихся к авиабазе «Хмеймим» и к базе в Тартусе. Шесть остальных дронов были спущены на землю – российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватило внешнее управление этими летательными аппаратами и приземлило их за пределами базы.

          Боевые дроны из набора «умелые ручки»?

          «Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с применением современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS», – констатируется в сообщении Минобороны России.

          В том же сообщении подчеркивалось: «Инженерные решения, использованные террористами... могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах». 

          Название «одной из стран» указано не было, но на заявление Минобороны сразу отреагировали в военном ведомстве США. «Экстремисты из ИГ* и других группировок используют беспилотники, доступные в открытой коммерческой продаже», – заявил представитель пресс-службы Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй. «Эти системы широко доступны, их легко контролировать. Они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы», ­– подчеркнул он.

          О том, что использование джихадистами боевых дронов не означает получение ими технологий от западных стран, газете ВЗГЛЯД говорил военный эксперт Антон Лавров. «Компоненты могут быть получены из развитых стран, но купить и собрать беспилотник сейчас не представляет сложности никому, – подчеркнул собеседник. – Сейчас широко доступны на коммерческой основе наборы, как китайского, так и американского производства, для сборки собственных беспилотных летательных аппаратов». Необязательно закупать БПЛА в сборе, достаточно купить компоненты на eBay или на китайском AliExpress, полагает Лавров.

          «На основе таких наборов кто угодно может сделать такой беспилотник, пользуясь спутниковым управлением и другими системами контроля. Доступно очень продвинутое оборудование, в том числе даже для БПЛА с дальностью действия несколько десятков километров», – отметил собеседник.

          Главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский также полагает – комплекты для сборки такого рода аппаратов можно без проблем купить в любой точке мира:

          «Заказываете через интернет, доставят, привезут».

          «У тех БПЛА, что пытались атаковать наши базы, есть узнаваемые детали, – отметил Мураховский в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Это касается авиамодельного двигателя, например, самого планера, хвостового оперения, крыльев, сервоприводов – «все это коммерческие изделия, которые в составе так называемых китов (от английского kit – комплект, набор ­­– прим. ВЗГЛЯД) можно без проблем купить, а на дому собрать», – подчеркнул эксперт.

          Возможность управления беспилотниками по GPS и дальность действия «никак не связаны с высокими технологиями», уверен Мураховский: «GPS у нас где угодно используется... Что мешает поставить GPS на беспилотник? Абсолютно ничего».

          Для большой дальности действия необходимо больше топлива. Обычно на точке старта заводятся координаты GPS объекта, а дальше он летит «на автомате, не надо им управлять», отметил собеседник. Если же управлять, просто покупается более мощный авиамодельный передатчик, который работает на дистанции в несколько километров. Его мощность, согласно законодательству, ограничена в пределах 1 ватта. Но если поставить 10-киловаттный усилитель, он будет работать на любой дальности прямой видимости. А если поднять антенну на высоту 100 метров, он будет и на дистанции в 200 км работать, рассказал эксперт.

          Военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов придерживается иного мнения. «Безусловно, есть множество беспилотников, которые продаются в любом магазине», – отметил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Однако, как отметило Минобороны, те БПЛА, которые пытались атаковать наши базы, могут управляться по GPS, и кроме того, у них большая дальность действия – в районе 50–100 км. «Такой в магазине не купишь», – подчеркнул эксперт. Чтобы на этой дистанции контролировать БПЛА, должна быть соответствующая аппаратура, добавил он.

          Сложная, но доступная цель для «Панциря»

          Вне зависимости от источника происхождения беспилотных технологий боевиков использование дронов против российских военных объектов потерпело фиаско. «Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря», но все-таки довольно маленькая», – подчеркивает военный эксперт Андрей Фролов.

          Комплексы «Панцирь» уже продемонстрировали свои возможности, это не первый случай, когда они сбивают различные объекты: беспилотники и ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО), отметил Мураховский.  

          Да, есть трудности с системой разведки. Такие объекты, как БПЛА, в основном не металлические, там пластик, пенопласт. Их очень трудно обнаружить радиолокационными станциями любых систем ПВО. Остается надежда на оптико-электронные средства, пояснил эксперт. Такие на «Панцире» есть, благодаря чему «Панцири» могут работать по таким целям, как БПЛА. «Но у них работа будет в основном пушечная, потому что тепловое излучение с таких объектов тоже небольшое», – заметил собеседник.

          Однако у нас есть разработки: «С боевыми частями ракет, которые генерируют мощный электромагнитный импульс, можно работать по ним достаточно эффективно», – резюмировал эксперт.

          Где посадки?

          «Но основную работу сделали системы радиоэлектронной борьбы, которые подавили каналы связи этого беспилотника», – подчеркнул Андрей Фролов.

          Случаи такой «мягкой посадки» вражеских дронов нередки и периодически получают широкую огласку. Особенно когда речь идет о перехвате БПЛА, изготовленных явно не кустарным образом. Так, например, в октябре 2016 года иранские военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) опубликовали фотографию трофейного американского беспилотника MQ-1C.

          Тогда же иранцы продемонстрировали новую модель собственного БПЛА под названием «Саегэ». Аппарат оказался «подозрительно похож» на американский дрон RQ-170 Sentinel (захваченный иранскими военными в 2011 году).

          Опытом перехвата и посадки беспилотников противника обладают, например, и ополченцы республик Донбасса. Так, в сентябре прошлого года представители Народной милиции ЛНР сообщили о добытом «в полностью рабочем состоянии» украинском дроне-разведчике (киевской сборки из китайских комплектующих). Хотя, как отметил в интервью газете ВЗГЛЯД представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский, такое «случается редко – на БПЛА, используемых вооруженными силами Украины, стоит хорошая система защиты; «приземлить» их не так-то просто». Чаще украинские беспилотники просто сбивают – о чем в октябре и ноябре сообщали в военном руководстве ДНР и ЛНР.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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