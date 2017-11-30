Минобороны показало атаковавший Хмеймим беспилотник

Министерство обороны опубликовало фотографии перехваченного беспилотника боевиков, который атаковал российские военные объекты в Сирии.

Для атаки на российские военные объекты применялись беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. Такие летательные аппараты использовались боевиками впервые, отмечают в российском военном ведомстве.

БПЛА были запущены с дальности более 50 километров, а предельная дальность их применения составляет около 100 километров, говорится в сообщении Минобороны. Все беспилотники были оснащены барометрическими датчиками, а также сервоприводами управления рулями высоты.

В Минобороны пришли к выводу, что инженерные решения, примененные боевиками при атаке беспилотников на российские объекты в Сирии, могли быть получены боевиками только стран, «обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах».

«Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране», – сказано в сообщении.

В настоящее время российские военные специалисты устанавливают, каким образом и по каким каналам боевики получили данное вооружение.

В результате атаки беспилотников никто на российских военных объектах не пострадал.

Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу, 6 января, российские средства противовоздушной обороны в Сирии выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приближались к российским военным объектам.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.

Военный эксперт Антон Лавров не согласен с Минобороны в том, что примененные инженерные решения непременно свидетельствуют о передаче боевикам технологий из западных стран.

«Компоненты могут быть получены из развитых стран, но купить и собрать беспилотник сейчас не представляет сложности никому. Сейчас широко доступны на коммерческой основе наборы (как китайского, так и американского производства) для сборки собственных БПЛА. На основе таких наборов кто угодно может сделать такой беспилотник, пользуясь спутниковым управлением и другими системами контроля. Доступно очень продвинутое оборудование, в том числе даже для БПЛА с дальностью действия несколько десятков километров», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Уже необязательно закупать какие-то там военные беспилотники или даже беспилотник в сборе. Это также делает их особенно опасными для совершения терактов. Можно просто купить на eBay или на китайском AliExpress компоненты, собрать и использовать их для терактов», - пояснил Лавров. Он отметил, что защититься от таких терактов могут помочь средства РЭБ, как это было сделано на российской базе в Сирии, где специалисты просто перехватили управление БПЛА.

В то же время, отметил эксперт, так легко можно подавить управление или перехватить только коммерческие беспилотники, не имеющих нормальной защиты военного класса.

Лавров также напомнил, что ИГИЛ* уже массированно применял дроны на финальной стадии боев на Евфрате и в Ираке, боевики тогда использовали более легкие квадрокоптеры «Фантом», однако десятками штук. «Это опять-таки говорит о доступности беспилотных технологий для всех, в том числе для террористов», - резюмировал эксперт.