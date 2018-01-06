В соцсетях заявили об атаке боевиков на Хмеймим

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась атаке с использованием беспилотников, сообщил арабский журналист Кеворк Алмассиан.

Он заявил в Twitter, что сработала сирена тревоги, слышны стрельба и взрывы. Позднее он добавил, что «боевики, похоже, напали», используя БПЛА.

Ливанский блогер Wael Al Hussaini пишет в Twitter, что ЗРПК «Панцирь» перехватывают вражеские снаряды.

Позднее портал Qalaat Al Mudiq, который поддерживает боевиков, сообщил, что сбито несколько беспилотников.

Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о «БПЛА кустарного производства», которые «вооружаются не менее кустарными минами».