Взгляд
5 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
Разделы

Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
Перейти а раздел…

Обстрел Хмеймима выявил пробелы во «втором кольце» обороны

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские базы Тартус и Хмеймим в Сирии надежно защищены от мощных ракетно-бомбовых ударов с моря и суши, однако они оказались уязвимы перед атаками диверсионных групп боевиков. Еще в Афганистане для защиты советских авиабаз создавались три уровня защиты. Атака террористов на базу Хмеймим обнажила пробел на втором уровне, который необходимо срочно ликвидировать. Подробности...
Перейти а раздел…

Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
Перейти а раздел…

США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
Перейти а раздел…

Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
Перейти а раздел…

Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев

2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
      Подробности...
      Обсуждение: 15 комментариев

      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
      Подробности...

      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Белоруссия решила закрыть генконсульство в Одессе
          Эксперт: Базам в Хмеймиме и Тартусе нужна 10-километровая система обороныИран объявил о разгроме готовивших беспорядки террористовПорошенко объявил «год энергетической независимости» УкраиныБольшинство немцев высказались против новой «большой коалиции»
          Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты за городомВ Киеве задержан бывший глава минздрава КрымаКондолиза Райс высказалась против изоляции РоссииБурглинд сдул поезд с рельсов в Швейцарии (видео)
          Самую дорогую в мире бутылку водки нашли опустошеннойБотанический сад МГУ пожаловался на «вопиющий беспредел» InstagramЦИК не принял у Волынец документы для выдвижения в президентыСБУ предлагала пленному ополченцу совершить теракт в Донецке

          «трудно быть травоядным»


          Берлин посетовал на «презрение» трех стран мира к ЕС

          украинский олигарх


          Кипр арестовал активы Рината Ахметова на 820 млн долларов

          постпред США при ООН


          США пригрозили Ирану «сирийским сценарием»

          война с терроризмом


          Опубликованы снимки поврежденных при обстреле Хмеймима российских самолетов

          «Думаете, не было?»


          На Украине рассказали о государственных планах взорвать российский газопровод

          «неудобное положение»


          Польша выдвинула условия для нового газового контракта с Россией

          президент Турции


          Эрдоган назвал «справедливость по-американски» мировой проблемой

          вековой юбилей


          Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

          Итоги 2017 года


          Александр Васильев: Фокус внимания аудитории сместился с «внешних фронтов» на российские темы

          Прогноз на 2018 год


          Андрей Бабицкий: В преддверии выборов президента России Киев попробует омрачить атмосферу

          На фронтах Империи


          Семен Пегов: Мы начнем обсуждать войны в Африке, и Донбасс обещает вернуться в горячую повестку

          на ваш взгляд


          Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?

          Обстрел Хмеймима выявил пробелы во «втором кольце» обороны

             5 января 2018, 19:20
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Российские базы Тартус и Хмеймим в Сирии надежно защищены от мощных ракетно-бомбовых ударов с моря и суши, однако они оказались уязвимы перед атаками диверсионных групп боевиков. Еще в Афганистане для защиты советских авиабаз создавались три уровня защиты. Атака террористов на базу Хмеймим обнажила пробел на втором уровне, который необходимо срочно ликвидировать.

          Зону вокруг авиабазы Хмеймим зачистили и расширили после обстрела, теперь охранять ее будут российские, а не сирийские военные, сообщил источник в Минобороны. Тем временем сирийские органы безопасности продолжают операцию по «поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков», добавили в ведомстве.

          Напомним, 31 декабря «мобильная диверсионная группа» террористов обстреляла военную базу Хмеймим из минометов. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщили о «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе. Однако Минобороны эту информацию опровергло. Между тем военный корреспондент Роман Сапоньков в четверг опубликовал фотографии российских самолетов, поврежденных при минометном обстреле. «Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8. Два Су-24 и Су-35С ввели в строй», – написал он на своей странице в «ВКонтакте».

          Три зоны прикрытия

          Чтобы защитить наши базы с земли, территория на дальности выстрела миномета должна быть перекрыта патрулями и прочими подразделениями, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Однако «не так просто со стопроцентной вероятностью закрыть это пространство. База занимает громадную площадь», указал эксперт, отметив, что одна взлетно-посадочная полоса чего стоит. По его мнению, все проезды к базе контролируются. Однако вблизи базы расположены населенные пункты, откуда по ней могут стрелять.

          Чтобы прикрыть базу на земле в радиусе 10 км или хотя бы 5 км от нее, нужна большая численность воинского контингента,

          добавил Горбенко.

          Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил: существует три зоны прикрытия таких объектов, как военная база. Первая зона самообороны обеспечивает прикрытие от атак стрелковым оружием на расстоянии в пределах 1,5–2 км. Средняя зона – это зона защищенности от тяжелого вооружения, пехоты, минометных обстрелов. Глубина ее прикрытия обычно колеблется в пределах 8–10 км. Третья, дальняя, зона прикрывает от тяжелого вооружения, артиллерийских систем большой дальности. Она обеспечивает защиту на расстоянии до 30–40 км в зависимости от сил противника.

          Исходя из событий в Хмеймиме, можно сказать, что третья зона самообороны, безусловно, прикрыта. А вот уже в средней зоне существуют серьезные пробелы. Это и позволило противнику осуществить минометный обстрел по нашей базе, отметил эксперт.

          Есть данные, что в Хмеймим был направлен самолет – летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». Но он не смог приземлиться. «Это говорит о том, что стрельба велась не только минометами, но и артиллерией, в результате чего, по всей видимости, была повреждена взлетно-посадочная полоса, которая не позволила приземлиться самолету», – указал эксперт. Повреждение полосы – уже «серьезная угроза для нашей базы», потому что самолеты фронтовой авиации Су-24, Су-25, Су-34, Су-35 действовать там активно не смогут, добавил Сивков.

          По его мнению, по базе был нанесен «достаточно серьезный артиллерийский удар», жертвами которого стали два человека, при этом возможно значительное число раненых. Скорее всего, удар наносился по площадям, не прицельно, и пострадали те, кто находился на постах охраны в районе расположения боевых самолетов, отметил Сивков.

          С базой в Тартусе такая же ситуация, как с Хмеймимом, добавил эксперт. «Мы построили там систему обороны, ориентированную на защиту от регулярной армии, то есть мощных ударов ВВС с моря и суши», – указал Сивков. Он напомнил, что там на страже стоят комплексы ПВО/ПРО С-300, С-400 и другие. Так, например, система «Панцирь» уничтожает даже такие цели, которые не под силу американскому комплексу Patriot. Так что «наша система ПВО там достаточно эффективная», – указал собеседник.

          Однако если говорить о системе защиты от действий различных формирований боевиков, их диверсионно-разведывательных групп, ситуация показала, что она «недостаточно эффективна», подчеркнул эксперт.

          Афганский опыт

          Военный летчик, полковник ВВС, Герой России Валентин Падалка в беседе с газетой ВЗГЛЯД также напомнил о трех уровнях защиты, которая применялась, к примеру, в Афганистане.

          «Кабул и все наши авиационные подразделения, воинские части были организованы охраной вплоть до тройного кольца с разными удалениями от центра этого объекта», – указал эксперт. Он также рассказал, что первое кольцо могло иметь радиус приблизительно 1 км, второе среднее – 5 км, третье – в районе 10 км в радиусе. Кроме того, должны быть мобильные группы, которые быстро реагируют на подобные провокации.

          В Хмеймиме боевики, судя по всему, «достигли» территории, где уже находятся стоянки, служебные помещения и, возможно, взлетно-посадочная полоса, отметил собеседник. Радиус минометного обстрела обычно составляет 3–4 км, максимум до 5 км. Получается, что охрана в кольце на удалении 3–5 км от центра базы «была организована ненадежно», подчеркнул Падалка.

          А ведь здесь должна быть «абсолютно чистая зона. Потому что это досягаемость такого вооружения, как стрелковое, минометное, которому противодействовать очень тяжело. Это не ракета, для поражения которой можно применять средства ПВО», – указал эксперт.

          Падалка подчеркнул, что в радиусе до 5 км не должно быть «никакого движения, непонятных неопознанных людей». «Все должно быть чисто на сто процентов. Это ну кровь из носа», – констатировал Падалка. Иначе боевики при наличии переносных ЗРК могут войти в эту зону с автомобиля и выпустить, к примеру, ракету по взлетающему или заходящему на посадку самолету, не исключил собеседник.

          Так что базы Баграм и Кабул в Афганистане были охраняемы с постов по всему периметру вокруг аэродрома на разном удалении, рассказал Падалка. Учитывались разные высоты, даже холмик, который являлся уже более предпочтительным местом для охранного укрытия, откуда можно вести наблюдение.

          Там, где невозможно было поставить человека, территорию при необходимости минировали.

          Кроме того, по ночам вертолеты контролировали обстановку, отслеживали передвижение подозрительных автомобилей и уничтожали их. «На это нужно тратить, не жалея сил, а иной раз – материальных средств. Ни в коем случае нельзя экономить», – подчеркнул Падалка. Ведь речь идет о расположении личного состава, дорогостоящей техники и взлетно-посадочной полосы, указал он.

          В итоге база Хмеймим защищена с точки зрения ракетного обстрела, который может производиться с расстояния 5 км и более, однако короткая дистанция, менее 5 км, уязвима. «Очень много видов вооружений могут нанести вот такой вред», – подчеркнул эксперт.

          Поддержка иностранной разведки?

          По мнению Сивкова, ограничиваться пятью километрами не стоит. Чтобы обеспечить надежность базы, «нужно иметь систему обороны, которая имела бы глубину как минимум километров на 10 в радиусе от нашей базы», отметил эксперт. Он также подчеркнул необходимость постоянно осуществлять там патрулирование боевыми вертолетами, иметь развитую систему разведки, что позволило бы своевременно выявлять приближение боевиков-террористов и наносить по ним упреждающий удар. 

          Обстрел базы говорит о том, что против нас по-прежнему действует противник методами партизанской войны. ИГИЛ* разрушено как организация, но бандформирования остались, и с ними борьба не закончена, подчеркнул Сивков. Более того, «нанесение таких ударов, тем более с применением артиллерии, без поддержки иностранных спецслужб, в первую очередь американских, невозможно, – утверждает эксперт. – Просматривается факт, что США взяли курс на изгнание России из Сирии путем поддержки боевиков».

          Эту поддержку США осуществляют с помощью системы разведки, в первую очередь космической, «которая там достаточно мощная». Кроме того, Штаты обеспечивают своих «подопечных» боеприпасами, указал Сивков.

          Защита будет усовершенствована

          Что касается потерь в технике в ходе обстрела базы, Горбенко отметил: если пострадало, как пишут СМИ, семь самолетов, то «это существенно». Однако все зависит от того, какие это самолеты, и от степени их повреждения. Не исключено, что поврежденную технику можно в течение суток или нескольких дней отремонтировать собственными силами инженерно-технического персонала, отметил собеседник.

          Сивков, между тем, указал, что спустя несколько дней после обстрела повреждения самолетов не устранены, это означает, что они достаточно существенны. Между тем, по мнению Валентина Падалки, мы можем восполнить любой урон. Россия – «крупная страна, которая имеет серьезные вооруженные силы, очень хороший производственный задел», подчеркнул эксперт. Однако он призвал не спешить с выводами по поводу якобы поврежденных семи единиц авиационной техники, а доверять более достоверным источникам, то есть дождаться официальной информации.

          Эксперты уверены, что после происшествия с авиабазой Хмеймим система защиты наших баз в Сирии будет усовершенствована. Так, Горбенко напомнил, что ранее, с тех пор как российские ВКС начали операцию в Сирии, подобных обстрелов базы не случалось. Теперь же в российском командовании «пересмотрят, чего не хватает в системе охраны, сделают выводы и усилят ее», резюмировал Горбенко. 

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............