Зону вокруг авиабазы Хмеймим зачистили после обстрела

После минометного обстрела 31 декабря территорию вокруг российской авиабазы Хмеймим в Сирии зачистили и расширили, теперь охранять ее будут российские, а не сирийские военные, сообщил источник в Минобороны.

Источник РБК сообщил, что после инцидента была произведена «полная зачистка и расширение зоны» безопасности вокруг базы.

«Когда стреляют в спину, не всегда к этому готов», – добавил собеседник издания. По его словам, базу обстреливали из нейтральной зоны. Он сообщил, что двое погибших военных – вертолетчики.

«Дежурство было организовано как положено. Реактивные снаряды посбивали, а вот минометные выстрелы практически невозможно сбить», – сказал источник РБК.

Сирийские военные также усилили охрану базы Хмеймим, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минобороны. Там вновь заявили, что сирийские органы безопасности проводят мероприятия «по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков».

Ранее в четверг российское военное ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения о якобы «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. В то же время Минобороны сообщило о гибели двух военных при обстреле боевиками Хмеймима. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об инциденте.