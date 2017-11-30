При обстреле боевиками аэродрома Хмеймим погибли двое военных

Российское военное ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения о якобы «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. В то же время Минобороны сообщило о гибели двух военных при обстреле боевиками Хмеймима.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк», – передает РИА «Новости» текст сообщения Минобороны.

В ведомстве добавили, что российская авиагруппа в Сирии находится в состоянии боевой готовности и продолжает выполнять все задачи в полном объеме.

Ранее в четверг «Коммерсант» сообщил, что 31 декабря 2017 года авиабаза Хмеймим в Латакии якобы подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. В результате, как утверждало издание, были уничтожены семь российских военных самолетов, склад боеприпасов; более десяти человек получили ранения.

В то же время в Минобороны сообщили, что 31 декабря «с наступлением темного времени суток аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков». В результате обстрела погибли двое военных.

Сирийские органы безопасности в настоящее время занимаются поиском и уничтожением причастных к атаке боевиков. Кроме того, усиливается режим охраны прилегающей к авиабазе территории.