СМИ: Боевики уничтожили семь самолетов ВКС России при обстреле авиабазы Хмеймим

По словам неназванных военно-дипломатических источников, 31 декабря 2017 года авиабаза Хмеймим в Латакии якобы подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков, в результате были уничтожены семь российских военных самолетов, склад боеприпасов; более десяти человек получили ранения, сообщили СМИ.

Всего, по неофициальным данным, были фактически уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С, один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда; ранения могли получить более десяти военнослужащих, сообщил «Коммерсант».

Издание отмечает, что если данные источников окажутся верными, этот инцидент можно считать одним из самых серьезных происшествий за время проведения военно-воздушной операции России в Сирии. При этом в Минобороны эту информацию пока не комментировали.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что в Сирии из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24, пилоты погибли. В Минобороны уточнили, что огневого воздействия на вертолет не было.

Напомним, 27 декабря из сообщений в соцсетях стало известно, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» перехватил две запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии ракеты.

Напомним также, 11 декабря президент России Владимир Путин в рамках визита на авиабазу Хмеймим в Сирии отдал приказ о выводе российской группировки войск и возвращении техники в места постоянной дислокации. Сообщалось, что Россия намерена оставить в Сирии две военные базы.