«Панцирь» перехватил выпущенные по авиабазе Хмеймим ракеты боевиков

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» перехватил две запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии ракеты, сообщили в местных соцсетях.

Перехвачены как минимум две ракеты, утверждается в Twitter Ваэля аль Хуссаини.

Он также опубликовал фото, где видно два следа от разрывов в небе.

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Pantsir systems in #Khmemeim AB intercepted two targets over the AB

Now #RuAF choppers are patrolling the area

Most likely the militias in #HamaCS fired missiles on the AB pic.twitter.com/JSJTwuidej — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 27 декабря 2017 г.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин в ходе визита на авиабазу Хмеймим отдал приказ выводить российскую группировку войск из Сирии, однако зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» было решено оставить на российской авиабазе.

В апреле в Минобороны сообщали, что российская система противовоздушной обороны в Сирии организована по принципу объектового прикрытия – пункты базирования российских войск в Тартусе и Хмеймиме защищают С-400, С-300 и комплекс «Панцирь-С1».