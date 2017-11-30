В Сирии потерпел крушение российский Ми-24, пилоты погибли

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии из-за технической неисправности, оба пилота погибли.

«31 декабря при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Трагедия произошла в 15 километрах от аэродрома. Во время жесткой посадки погибли оба пилота. Пострадал борттехник вертолета – его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим.

Сообщается, что огневого воздействия на вертолет не было.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин в рамках визита на российскую авиабазу Хмеймим отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Сообщалось, что Россия намерена оставить в Сирии две военные базы.