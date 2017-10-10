Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел авиабазы в Хмеймим стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят.

Поступившую ранее информацию об уничтожении в ходе обстрела семи самолетов ВСК РФ Министерство обороны категорически опровергло, заявив, что один транспортный самолет Ан-72, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24 и два многоцелевых истребителя Су-35С остались целы. Однако сообщение «Коммерсанта» о гибели двоих российских военнослужащих в ведомстве подтвердили.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», – цитирует ТАСС пресс-службу оборонного ведомства.

После атаки стало известно, что зона вокруг Хмеймима, которую обстреливали исламисты, была зачищена и расширена. Зона будет охраняться российскими военнослужащими, а не сирийскиими, со ссылкой на представителя Минобороны сообщает «Интерфакс».

Со своей стороны Telegram-канал Опер слил, работающий с источниками силовых ведомств, раскритиковал активно муссирующийся в интернете тезис о том, что если российскую базу в Хмеймиме обстреляли, значит, Россия проигрывает в войне с террористами.

«Мы ставили цель перед военными разбить ИГИЛ*, как боеспособную армию и квазигосударство. Поставленная задача выполнена. Серьезную оборону террористы уже держать не могут, только партизанские вылазки. Надо понимать, что ИГИЛ и не было однородной массой. Просто когда оно было в зените, то многие полевые командиры сбрасывали флаги сирийской свободной армии и прочих военнизированных формирований, а затем присягали ИГИЛу. После, когда у террористов возникли проблемы, то они сбросили флаги ИГИЛ и стали снова рукопожатными (для США) оппозиционерами. Неужели эти рукопожатные будут лояльны к России? Нет, конечно. Особенно, если им будут платить...Теперь к обстрелу.

Открываете карту. Смотрите. Вокруг базы куча гражданского населения, разветвленная сеть дорог, сельскохозяйственные угодья. Провезти за полтора года в шестикилометровую зону досягаемости 120 мм миномета три-четыре миномета и пару ящиков мин. Любого крестьянина ставишь к стенке и говоришь, что семья пострадает. Сначала с урожаем апельсинов тащишь ствол, через месяц пару мин. И так делается схрон на протяжении сколь угодно долгого времени. Ждешь. Ловишь противника на расслабоне - 31 декабря. Стреляешь».

Другой Telegram-канал – Directorate 4, публикующий информацию о деятельности террористов, сообщил, что этот обстрел не похож на предыдущие.

Во-первых, ранее все атаки боевиков блокировал ЗРПК «Панцирь», во-вторых, спутниковые снимки базы до сих пор не попали в сеть, хотя прежде это происходило всегда.

Террористические группировки неоднократно пытались обстреливать российские авиабазы в Хмеймим и Тартусе, однако системы ПВО до 31 декабря не допускали ни одного факта нарушения безопасности в их границах. В частности, 27 декабря группировка «Вторая прибрежная бригада ССА» пыталась обстрелять Хмеймим, проиллюстрировав это фотографией снаряда с надписью «Сочи ваш, а Хама наша». Информацию об этом опубликовал все тот же канал Directorate4:

Обстрел от 27 декабря МИД России назвал провокацией для срыва конгресса Национального диалога арабской республики, прошедшего 29-30 декабря в Сочи.

Ранее, отчитываясь об итогах операции в Сирии, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что авиация российских ВКС за два года выполнила 34 тыс. боевых вылетов, а комплексы ПВО «Панцирь-С1» на авиабазе Хмеймим за время операции уничтожили 16 беспилотников и 53 снаряда РСЗО. Наконец, корабли и подлодки России нанесли 100 ударов по позициям террористов.

Со своей стороны президент Владимир Путин выразил благодарность всему составу Вооруженных сил России за успешную операцию в Сирии.

Напомним, 11 декабря в ходе визита на авиабазу Хмеймим Путин приказал частично вывести российскую группировку войск из Сирии. Президент России назвал действия российских военнослужащих блестящими, и сообщил, что ВКС свою задачу выполнили. За два с небольшим года российские военные вместе с сирийской армией уничтожили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В стране остались два пункта базирования российских военных.

Российские военнослужащие, которые несут службу на двух базах в Сирии, получат преференции в сфере защиты личного состава. Их статус приравнен к участникам боевых действий.