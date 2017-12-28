МИД назвал цель обстрела базы Хмеймим боевиками

Москва не исключает, что попытка атаковать российскую базу Хмеймим на территории Сирии является срежиссированной провокацией для срыва конгресса Национального диалога арабской республики, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим как еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, на создание препятствий на пути созыва и проведения 29-30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», – сказала она, передает ТАСС.

В среду сообщалось, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» перехватил две запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии ракеты.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин в ходе визита на авиабазу Хмеймим отдал приказ выводить российскую группировку войск из Сирии, однако зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» было решено оставить на российской авиабазе.