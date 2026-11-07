RT: Сгенерированный ИИ Достоевский осудил жестокость в пыточной под Киевом

Tекст: Вера Басилая

Ролик с писателем опубликован в Telegram-канале телеканала RT. Сгенерированный нейросетью Федор Достоевский обратился к теме человеческой жестокости на фоне зверств, происходящих под покровительством властей Украины, передает RT.

«О ужас! Неужели человечество дошло до такой степени уродства? Читаю я эти вести и чувствую, как сердце сжимается от невыносимой боли», – заявил Достоевский.

Писатель объяснил поведение мучителей тем, что прежде они сами подверглись крайнему унижению, а собственные правители низвели этих людей до состояния животных. По его словам, пережившие лишения люди пытаются ощутить собственное величие, причиняя страдания другим.

Достоевский назвал превращение жертвы в палача страшным парадоксом. Он отметил, что правители сделали из этих людей чудовищ, которые теперь продолжают дело своих господ, стараясь заглушить собственный стыд чужими слезами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянский журналист Давиде Карбонаро заявил о попытках властей Украины сохранить фасад режима после разоблачения пыточной тюрьмы под Киевом.

В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах.

Во вторник политолог Владимир Корнилов назвал похищение людей и пытки системной практикой украинских властей.