Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Сгенерированный ИИ Достоевский ужаснулся пыточной тюрьме под Киевом
RT: Сгенерированный ИИ Достоевский осудил жестокость в пыточной под Киевом
Сгенерированный искусственным интеллектом русский классик Федор Достоевский в студии RT выразил ужас в связи с сообщениями об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.
Ролик с писателем опубликован в Telegram-канале телеканала RT. Сгенерированный нейросетью Федор Достоевский обратился к теме человеческой жестокости на фоне зверств, происходящих под покровительством властей Украины, передает RT.
«О ужас! Неужели человечество дошло до такой степени уродства? Читаю я эти вести и чувствую, как сердце сжимается от невыносимой боли», – заявил Достоевский.
Писатель объяснил поведение мучителей тем, что прежде они сами подверглись крайнему унижению, а собственные правители низвели этих людей до состояния животных. По его словам, пережившие лишения люди пытаются ощутить собственное величие, причиняя страдания другим.
Достоевский назвал превращение жертвы в палача страшным парадоксом. Он отметил, что правители сделали из этих людей чудовищ, которые теперь продолжают дело своих господ, стараясь заглушить собственный стыд чужими слезами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянский журналист Давиде Карбонаро заявил о попытках властей Украины сохранить фасад режима после разоблачения пыточной тюрьмы под Киевом.
В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах.
Во вторник политолог Владимир Корнилов назвал похищение людей и пытки системной практикой украинских властей.