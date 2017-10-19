Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию.

Сирийские правительственные войска совместно с бойцами народного ополчения выбили боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» со стратегических позиций возле источника пресной воды Манбидж и замкнули кольцо вокруг оплота террористов в поселении Мугр эль-Мир к юго-западу от Дамаска. Джихадистов удалось одолеть по итогам ожесточенных боев. Сообщается об уничтожении нескольких единиц техники.

Арабские источники подтверждают, что после окружения Мугр эль-Мира и окончательного освобождения района Бейт-Джинн главари «ан-Нусры» согласились принять все условия САА о сдаче своих позиций. Теперь они сложат оружие и эвакуируются в «заповедник гоблинов» – провинцию Идлиб.

Ранее командование правительственных войск неоднократно предлагало «Джебхат ан-Нусре» в районе Дамаска капитулировать, однако исламисты отказывались сдаваться, рассчитывая на поддержку со стороны Израиля, который оккупирует соседние Голанские высоты. Но после окружения Мугр эль-Мира и падения Бейт-Джинна резко передумали.

Город Мугр эль-Мир расположен на подступах к горе Хермон, и все, что происходит в этом районе, традиционно вызывает повышенное внимание со стороны Израиля. Израильтяне действительно были готовы терпеть соседство с очевидными террористами – «Джебхат ан-Нусрой», а вот поражение джихадистов и переход контроля над окрестностями горы Хермон к правительственной армии Сирии вызвали у них нездоровый ажиотаж.

В Израиле напирают на то, что «по данным западных разведок» в операции под Дамаском и в районе Кунейтры принимают активное участие шиитские подразделения, в том числе и один из заклятых врагов еврейского государства – ливанская «Хезболла». Израильтяне в принципе убеждены, что поддерживаемые Ираном шииты представляют для них куда большую опасность, чем ИГИЛ*, «Джебхат ан-Нусра» и прочие джихадистские группировки вместе взятые.

Но сирийские правительственные войска и их союзники (в том числе и шииты) должны решить проблему джихадистских группировок любой ценой. И это уже проблема Израиля, если там по каким-то причинам не могут принять новую реальность.

Другое дело, что Израиль в такой обстановке склонен к агрессивному поведению. Он уже неоднократно наносил ракетно-бомбовые удары по территории Сирии, особенно по тем объектам вблизи Дамаска и в провинции Кунейтра, которые считает принадлежащими шиитским отрядам. В последний раз это было в начале декабря: израильские самолеты отбомбились по авиабазе Кисуа к югу от Дамаска, которую также считали опорным пунктом Ирана «по данным западных разведок».

Как следствие, ЦАХАЛ готов любыми средствами отгонять от Голанских высот любые шиитские отряды и даже правительственные войска Сирии, напирая именно на религиозную принадлежность того или иного подразделения. По этой логике джихадисты (а они с формальной точки зрения как раз сунниты) оказываются более приятными соседями, чем любые шииты.

Тем более шиитские группировки в этом регионе практически полностью состоят из местных жителей и формально не принадлежат к «Хезболле». Израилю придется все-таки осознать, что около горы Хермон достаточно много исконно местного шиитского и друзского населения. Оное не удалось выдавить оттуда даже усилиями джихадистов, не то что с помощью окриков из Тель-Авива.

Сирийская армия и так уже идет на уступки Израилю в этом регионе, отказавшись от использования вблизи Голанских высот дальнобойной артиллерии и РЗСО. Израильтяне объяснимо возбуждаются, когда в радиусе 30 километров от Голанских высот на сирийской территории появляется дальнобойная артиллерия. Пару раз ВВС еврейского государства даже атаковали сирийские гаубицы, утверждая, что опасаются не столько САА, сколько возможного попадания дальнобойных артиллерийских систем в руки «плохих парней».

Но теперь никаких «плохих парней» вокруг Дамаска и в провинции Кунейтра больше нет, и опасения Израиля выглядят как обычная паранойя.

Российские ВКС в этом регионе тоже не работают, поскольку он считается «демилитаризованной зоной» по российско-американским договоренностям. В последние дни наша авиация поддерживала наступление правительственных войск в южной части многострадальной провинции Идлиб. Бомбардировкам подверглись позиции боевиков «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Абу Дали, Аль-Бусаби и Маръяджиб. Эта работа обеспечивает дальнейшее продвижение подразделений САА по направлению к стратегической базе «Абу ад-Духур» на востоке региона, удерживаемой исламистами.

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Ранее правительственные войска, наступая со стороны провинции Хама, с помощью российской боевой авиации смогли отбить у террористов часть территорий на южной окраине Идлиба, в частности поселение Таль Хинзир. Параллельно части САА ведут атаки в сторону «заповедника» от города Ханассера на юге Алеппо. Понемногу сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продвигается в обоих районах, однако «ан-Нусра» продолжает упорно сопротивляться. Более умеренные группировки в Идлибе соблюдают режим тишины, соответственно, бомбардировкам их не подвергают.

Все это пока что не означает начала крупномасштабной операции против Идлиба, поскольку такой штурм пока еще сложно мотивировать политически. Несмотря на очевидность своих взглядов и методов, постоянно меняющая названия и структурный состав «ан-Нусра» оценивается на Западе не так однозначно, как ИГИЛ.

Как это ни удивительно, но США все еще продолжают настаивать на существовании некой «умеренной оппозиции», которую финансируют по остаточному принципу. В этом можно усмотреть личную заинтересованность тех сотрудников ЦРУ, которые уже несколько лет сидят на безотчетных гигантских деньгах и не хотели бы терять такую кормушку. В результате одни и те же террористические группы по несколько раз за полгода меняют названия, то отмежевываясь от джихадизма, то ситуативно возвращаясь в разномастные коалиции с «ан-Нусрой» и «Аль-Каидой».

В конечном счете установить реальные цели внутри «заповедника» пока что трудно. Но чем дальше вглубь него, тем ожесточеннее будет сопротивление. Например, на католическое Рождество христианский город Мхарда, имеющий стратегическое значение из-за идущей через него рокадной дороги (она огибает весь Латаминский выступ), подвергся массированному обстрелу с позиции группировки «Джейш аль-Изза», которая еще недавно считалась частью «умеренных» и так называемой Сирийской свободной армии, более того, финансировалась ЦРУ.

Теперь они сотрудничают с «Джебхат ан-Нусрой». И кто они после этого?