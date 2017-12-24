Армия Сирии окружила оплот террористов к юго-западу от Дамаска

Сирийские правительственные войска совместно с бойцами народного ополчения выбила боевиков группировки «Джебхат ан-Нусры» со стратегических позиций возле источника пресной воды Манбидж и замкнули кольцо вокруг оплота террористов в поселении Могр-эль-Мир к юго-западу от Дамаска.

Террористов удалось выбить после ожесточенных боев у восточного въезда в поселение Мазраат-Бейт-Джан, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство SANA.

Сообщается о ликвидации боевиков группировки и уничтожении нескольких единиц техники.

Кроме того, правительственные войска обеспечили безопасное возвращение 70 беженцев из лагеря Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе в их родные поселения на востоке провинции Хомс. Эвакуировано 10 семей, в большинство прибывших граждан женщины и дети.

Все прибывшие из Эр-Рукбан беженцы находятся под опекой военных. Большая часть благополучно смогла вернуться в свои дома в городе Карьятейн.

Ранее спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев отмечал попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии после начала процесса вывода основной части Воздушно-космических сил (ВКС).