Опубликованы снимки поврежденных при обстреле Хмеймима российских самолетов

Военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии российской военной техники, поврежденной при минометном обстреле базы Хмеймим в Сирии 31 декабря.

«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8. Два Су-24 и Су-35С ввели в строй», – написал он на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав фотографии поврежденной техники.

Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов, у боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.

Ранее в четверг российское военное ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения о якобы «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. В то же время Минобороны сообщило о гибели двух военных при обстреле боевиками Хмеймима.

Сообщалось, что после минометного обстрела территорию вокруг российской авиабазы Хмеймим в Сирии зачистили и расширили, теперь охранять ее будут российские, а не сирийские военные

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об инциденте.