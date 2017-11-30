В Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов на базу Хмеймим

В ночь на субботу, 6 января, российские средства противовоздушной обороны в Сирии выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приближались к российским военным объектам, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что 10 ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе Хмеймим. Еще три направлялись к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус, передает РИА «Новости».

В Минобороны сообщили, что шесть воздушных целей были взяты под контроль российских подразделений радиоэлектронной борьбы, которые смогли перехватить внешнее управление аппаратами. Три из них в итоге посадили на подконтрольную территорию вне базы, а другие три сдетонировали при посадке в результате столкновения с землей.

Кроме того, семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.

База Хмеймим уже подвергалась нападению боевиков в январе.