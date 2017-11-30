Западные СМИ подтвердили факт неудачной атаки дронов на базу Хмеймим

Вечером в субботу российскую авиабазу Хмеймим в Сирии действительно атаковали беспилотники боевиков, однако военные смогли отбить налет, сообщили западные СМИ.

Об атаке неопознанных дронов вечером 6 января сообщают новостное агентство Orient News, которое называет их самодельными летательными аппаратами, а также издание Arabi21 со ссылками на источники в сирийской оппозиции, сообщает Би-би-си.

Утверждается, что беспилотники были сделаны довольно примитивно, их заметила система безопасности военной базы.

О звуках стрельбы, взрывов и сирен также сообщил в Twitter сирийский журналист Кеворк Алмассиан.

Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что атака совершалась с базы ИГ* в Латакии.

Кроме того, другие источники отмечают, что российские военные сбили несколько атаковавших дронов. Позже один из них был найден – он был создан с помощью деревянной рамы, клейкой ленты и мотора.

Об уроне российской авиабазы сообщений не было.

Накануне в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу.

База Хмеймим уже подвергалась нападению боевиков в январе. Поступала противоречивая информация о последствиях обстрела.