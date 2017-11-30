Западные СМИ подтвердили факт неудачной атаки дронов на базу Хмеймим

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7 января, воскресенье | Последнее обновление — 23:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кравчук захотел наполнить Минские соглашения «новым содержанием»
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Каковы шансы наладить отношения между Россией и США в 2018 году
Российской науке в прошедшем году было чем гордиться
«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии
Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме
Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году
Александр Христофоров, журналист
В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
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Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД
Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар
Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе
Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой все были «русские», даже добрыеПодробности...
Российские православные встретили Рождество 2018 года
Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыПодробности...
Итоги 2017 года в фотографиях
2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССРПодробности...
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