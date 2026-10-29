Минфин Франции: ЕС за три месяца высвободит из запасов 42 млн баррелей топлива

Tекст: Ольга Иванова

Половину от этого объема составит дизельное топливо. Решение было принято на встрече G7 в начале октября под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

Лескюр отметил, что Европа менее чем за месяц смогла скоординировать «очень важное высвобождение стратегических резервов». На совете по энергетике в Люксембурге также планируется обсудить снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Франции допустили возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен.

На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

В прошлом месяце Европейская комиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электричества.