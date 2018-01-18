США призвали не помогать восстановлению подконтрольной Асаду части Сирии

США, ЕС, а также их «региональные партнеры» не станут участвовать в усилиях по реконструкции районов Сирии, которые контролируются Дамаском, заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

Вашингтон призвал «последовать тому же примеру» и другие страны. Американская сторона собирается отговаривать государства от любых экономических связей с властями Сирии, передает ТАСС.

США планируют призвать к «международному сотрудничеству по восстановлению» тех территорий, которые оказались под контролем возглавляемой ими коалиции и ее «местных партнеров».

Тиллерсон заявил, что только уход действующего президента Сирии Башара Асада «через процесс под эгидой ООН создаст условия для долгосрочного мира в Сирии». При этом глава Госдепа утверждает, что меры США по стабилизации «не являются синонимом для бесконечного национального строительства», передает РИА «Новости».

«Как только Асад уйдет из власти, США с удовольствием будут настаивать на нормализации экономических отношений между Сирией и другими государствами», – сказал Тиллерсон.

Госсекретарь сказал, что «новая стратегия» Белого дома в Сирии «заключается в основном в расширении дипломатической деятельности». По его словам, американское «военное и дипломатическое присутствие» США на территории Сирии необходимо для «завершения конфликта» и важно для «национальных интересов США».

Он заявил, что США сохранят присутствие в Сирии до окончательного разгрома террористической организации «Исламское государство*». При этом Тиллерсон сказал, что «ИГ* уже одной в могиле», а военное присутствие США «обеспечит», что ИГ «окажется там и другой ногой». По словам Тиллерсона, «физически «халифат» ИГ со столицей в Ракке уничтожен», но самой группировке еще не нанесено окончательное поражение.

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США заявили, что сирийские власти контролируют около 50% территории страны. Ни одна из сторон, участвующих в конфликте, не способна силой объединить Сирию, заявил госсекретарь, призвав расширять зоны деэскалации в Сирии.

Кроме того, Тиллерсон считает, что Москва должна усилить давление на Дамаск, так как, по словам главы Госдепа, Асад «считает Россию гарантом своей безопасности». Также Тиллерсон заявил, что для «обеспечения будущего Сирии» необходимо сотрудничество с Турцией. Он заявил, что понимает обеспокоенность Турции.

США обещали противостоять влиянию Ирана в Сирии. Тиллерсон обвинил Тегеран в том, что тот пытается выстроить «сухопутную арку» через Сирию, получить контроль над территориями Сирии и Ирака, чтобы соединить Иран с районами компактного проживания сирийских и иракских шиитов, а также с Ливаном.