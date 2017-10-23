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15 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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США взялись строить на территории Сирии новое государство

Личный состав СДС оценивается в 30–40 тысяч хорошо обстрелянных и высоко мотивированных бойцовФото: Zohra Bensemra/Reuters
Хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тысяч штыков. Российские эксперты оценили стремление США к «перекраиванию границ» на Ближнем Востоке. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В американской прессе и экспертном сообществе доклад о коварной и вредоносной подрывной деятельности Кремля в отношении мировой демократии получил невысокую оценку, но дает отличное представление о том, что думают в Вашингтоне. Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

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        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
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        • Бульвар Фиделя Кастро

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        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

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        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
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        • После Рождества

        • После Старого Нового года

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          США взялись строить на территории Сирии новое государство

          Личный состав СДС оценивается в 30–40 тысяч хорошо обстрелянных и высоко мотивированных бойцов   15 января 2018, 14:08
          Фото: Zohra Bensemra/Reuters
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко

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          Хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ*», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тысяч штыков. Российские эксперты оценили стремление США к «перекраиванию границ» на Ближнем Востоке.

          В понедельник Дамаск осудил решение Соединенных Штатов о формировании «Сил безопасности границы» на северо-восточной границе страны, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

          В МИД Сирии намерения США описали как «вопиющую агрессию против суверенитета и территориальной целостности Сирии и возмутительное нарушение международного права». Власти страны также призвали международное сообщество положить конец «высокомерной и гегемонистской политике администрации Соединенных Штатов».

          В Анкаре и Москве тоже разгневаны решением Вашингтона сформировать в Сирии под своей эгидой новую армию – из курдов и союзных им арабов. Представитель американской коалиции Томас Вил мимоходом напомнил, что у Пентагона и впрямь не будет никаких прав оставаться в Сирии после разгрома ИГИЛ*. Однако он не стал пускаться в объяснения, на каком же тогда юридическом основании Вашингтон позволяет себе такие широкие жесты, как создание квазиармии на территории чужой страны.

          Напомним, международная коалиция под руководством США анонсировала в Сирии новую военную структуру – Силы безопасности границы (СБГ).

          «Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы», – сообщил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил, которого цитирует издание Defense Post.

          «Базой для новой силовой структуры являются, по сути, около 15 тысяч представителей Сирийских демократических сил, которые будут перегруппированы в новую миссию в качестве сил пограничной безопасности, поскольку их борьба против ИГ* завершается», – сказал Вил. Он добавил, что примерно 230 человек уже пошли «в первый класс», то есть на первый уровень подготовки.

          Коалиция планирует численность СБГ примерно в 30 тыс. человек. Численность группировки СДС сегодня эксперты также оценивают в 30–40 тыс. бойцов, большинство из которых – курдские ополченцы.

          Вил добавил, что «силы безопасности» расположатся в долине реки Евфрат – вдоль западной окраины территории, подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

          Инициатива США прозвучала после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне сообщил, что турецкие военные в течение недели могут начать операцию в подконтрольных курдам регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.

          «США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию, – это вызывает беспокойство», – возразил Вилу пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

          Анкара оставляет за собой право на «любую борьбу с терроризмом», причем как внутри страны, так и за ее пределами. «Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности», – цитирует Калына РИА «Новости».

          Военные эксперты полагают, что особые пограничные силы действительно понадобятся – пока не будут окончательно добиты боевики ИГИЛ.

          «Создание сил безопасности границы в Сирии в первую очередь касается иракского пограничья, – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, напомнив, что на другом участке границы – с Турцией – уже давно созданы «американские пожарные группы», которые сразу же появляются при курдско-турецком обострении. Они «являются гарантом от серьезных обстрелов этой территории», пояснил эксперт.

          По его мнению, сирийско-иракское пограничье – важный для ИГИЛ регион с точки зрения выживаемости. Это пустынные области, испещренные глубокими разломами, пещерами, которые очень сложно контролировать. В этих тоннелях в свое время обитала «Аль-Каида». Американская армия несла там ощутимые потери, когда во время иракской войны пыталась выкурить оттуда боевиков, отметил Мардасов.

          «Чтобы эффективно охотиться за боевиками, которые там остались, нужны такие «пограничные обновленные силы, которые хорошо знают местность, – подчеркнул эксперт. – Ее знают даже не все сирийцы, живущие в других провинциях, поскольку она довольно специфическая». 

          Американцы взялись за «расчленёнку»

          Резкие протесты против решения Вашингтона звучали в понедельник и в российском парламенте. В Москве, как и в Анкаре, полагают, что формирование СБГ станет первым шагом к созданию будущего курдского квазигосударства на севере арабской республики.

          Попытка Штатов создать под своей эгидой на севере Сирии так называемые силы безопасности – это путь к фактическому расчленению республики, предупредил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Он написал в своем Twitter:

          «Официально США – за единую Сирию. На деле – за раздробленную». 

          Его коллега по верхней палате, глава международного комитета Константин Косачев подчеркнул, что подобные действия США нарушают Устав ООН. Сенатор заявил РИА «Новости», что борьба с ИГИЛ не терпит односторонних и несогласованных действий. По его словам, в этом американцы «должны были неоднократно убедиться начиная с августа 2014 года, когда впервые попытались развернуть собственную операцию против террористов».

          Планы США говорят о прежнем желании свергнуть Башара Асада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

          «С какой целью создаются новые силы коалиции? Не говоря о том, что продолжение пребывания западных военных сил на территории Сирии нарушает ее суверенитет, такая линия может доказывать, что реальная цель США – это смена режима любой ценой, а не продолжение борьбы с международным терроризмом», – цитирует Слуцкого «Интерфакс».

          А его коллега по нижней палате, глава комитета по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») назвал действия США и их партнеров «хамскими» с точки зрения международных правил и заявил, что «их свинское поведение по защите непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия».

          Действия США прямо противоречат интересам России, поэтому, безусловно, «какие-то меры мы и наши коллеги по стабилизации ситуации в Сирии будем принимать», пообещал Шаманов.

          Дамаск тоже не должен капризничать

          Антон Мардасов считает, что решение Вашингтона косвенно, напротив, даже выгодно Москве, поскольку теперь главной задачей становится примирение Дамаска с разными частями сирийского общества, а формирование СБГ сделает Башара Асада более уступчивым в диалоге.

          Американцы также будут использовать этот фактор для давления на Дамаск, дабы тот договаривался с курдами, добавил собеседник. «Склонить Дамаск к политическому регулированию необходимо, поскольку сейчас и наши представители ООН отмечают, что на фоне последних успехов Дамаск залез в бутылку и некоторые решения откровенно саботирует», – посетовал Мардасов.

          Военный эксперт также считает даже полезным пребывание американских солдат в Сирии. Уход американцев никому не нужен, уверен эксперт. Он напомнил, что у арабских племен с Дамаском «исторически очень сложные отношения». А, по его мнению, в СДС, «конечно, курдский фактор силен», но не стоит забывать, что в них входят и арабские племена. 

          «Все эти восточные территории контролировать Дамаск не в состоянии. Контролировать их шиитскими формированиями опасно – все радикальные элементы используют фактор пропаганды для наращивания своей аудитории. Поэтому нужны очень серьезные силы, которые действительно будут эти земли контролировать», – резюмировал эксперт.

          Граница имени Томаса Вила

          Если присмотреться, то названные в заявлении Томаса Вила рубежи как раз и охватывают северную часть САР. Таким образом, можно предположить, что это будет дальнейшим развитием идеи самопровозглашенной ФСС, территория которой находится внутри вышеозначенных границ.

          «Это означает, что Соединенные Штаты формируют на территории Сирии некий анклав. В настоящее время речь идет о создании квазигосударственных образований», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Института религии и политики востоковед Александр Игнатенко. Он напомнил, что подобный процесс на севере Сирии сами курды уже начали, провозгласив там так называемую Федерацию Северной Сирии (ФСС).

          Нельзя исключать того, что создаваемый анклав будет в итоге только курдским, отметил Игнатенко. Однако, по мнению эксперта, скорее всего, будет и курдским, и арабским, и ассирийским – это все группировки, которые входят в СДС. В создании и административном управлении ФСС участвуют и арабы, и христиане разных национальностей, хотя преимущество остается за курдами, подчеркнул он.

          Но Игнатенко не уверен, что дело дойдет до официального отделения ФСС от Дамаска, так как раздел Сирии может привести к непредсказуемым последствиям для всех участников, война может затянуться на многие годы.

          «Поскольку почти все действующие лица, имеющие отношение к кризису, говорят о целостности Сирии, возможно, одним из вариантов стала бы федерализация или даже конфедерализация Сирии. Нельзя исключать, что в Сочинском процессе речь пойдет об этом», – указал эксперт.

          Вашингтон не хочет сохранения территориальной целостности Сирии, заявил в понедельник и министр иностранных дел Сергей Лавров. «Буквально вчера было объявлено о новой инициативе о том, что США хотят помочь так называемым силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету, это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком», – отметил министр.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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