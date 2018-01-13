Эрдоган пригрозил начать операцию против курдов в Сирии

Турецкие военные могут в течение недели начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган пообещал, что Анкара «возьмет дело в свои руки», если не будут выполнены обещания США о выводе YPG. «Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Турецкий президент заявил, что США отправили в Сирию для YPG 4,9 тыс. грузовиков и около 2 тыс. самолетов с оружием. «Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с нами? Этого никто не проглотит», – подчеркнул Эрдоган. По его словам, США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. «Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого», – добавил Эрдоган.

Ранее Анкара неоднократно критиковала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. При этом турецкие власти обещали заранее согласовать с Россией возможную операцию в сирийском кантоне Африн в случае, если соберутся ее провести.