Коалиция США начала создавать в Сирии «силы безопасности границы»

Возглавляемая США международная коалиция приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы, которые будут расположены на подконтрольной ей территории, сообщил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

«Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ)», – приводит слова Вила РИА «Новости» со ссылкой на издание Defense Post.

Он сообщил, что в настоящее время в первом классе проходят подготовку примерно 230 человек.

Коалиция планирует создать численность «сил безопасности границы» примерно в 30 тыс. человек.

Вил добавил, что «силы безопасности» будут находиться вдоль долины реки Евфрат – вдоль западной окраины территории в Сирии в настоящее время подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

Тем временем власти Германии намерены сократить операцию бундесвера против террористической группировки «Исламское государство*».