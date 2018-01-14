Германия решила сократить участие в борьбе против ИГ

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15 января, понедельник  |  Последнее обновление — 04:25  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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Жители США пережили 38 минут паники

Оператор всего лишь перепутал кнопки – и Гавайские острова почти час ждали апокалипсисаФото: Caleb Jones/AP/ТАСС
На Гавайях сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям «нажал не ту кнопку», сообщив жителям этого американского штата о ракетной атаке. Паника продолжалась 38 минут – ровно столько времени прошло до официального опровержения. Сбои в работе систем оповещения случались и раньше. Однако сейчас эксперты отмечают высокий уровень страха ядерной войны между США и КНДР, а также явные проблемы с «защитой от дурака» у американской ПРО. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
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        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

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          Германия решила сократить участие в борьбе против ИГ

          14 января 2018, 17:51

          Текст: Антон Никитин

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          Власти Германии намерены сократить операцию бундесвера против террористической группировки «Исламское государство*», о таких планах во время посещения базы в Иордании рассказала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

          По ее словам, в военном отношении ИГ* в целом разгромлено. Потому, считает германский министр, число солдат, принимающих участие в операции по борьбе с террористической группировкой, может быть уменьшено, сообщает Deutsche Welle.

          Фон дер Ляйен при этом не уточнила, сколько именно солдат могут быть сокращены. По ее словам, это будет зависеть от дальнейших задач бундесвера в рамках миссии. Характер этой миссии, заметила она, впредь может быть изменен по согласованию с международными партнерами, а также с правительством и парламентом Германии.

          Министр призвала не недооценивать ИГ, несмотря на военное поражение террористов. «Нужно не допустить, чтобы джихадисты закрепились в районах, в которые они отступили», – указала она.

          В ходе визита в Амман глава оборонного ведомства Германии передала иорданской стороне военную технику и оборудование на сумму 18 млн евро.

          Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии. Там остались два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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