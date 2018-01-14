Германия решила сократить участие в борьбе против ИГ

Власти Германии намерены сократить операцию бундесвера против террористической группировки «Исламское государство*», о таких планах во время посещения базы в Иордании рассказала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в военном отношении ИГ* в целом разгромлено. Потому, считает германский министр, число солдат, принимающих участие в операции по борьбе с террористической группировкой, может быть уменьшено, сообщает Deutsche Welle.

Фон дер Ляйен при этом не уточнила, сколько именно солдат могут быть сокращены. По ее словам, это будет зависеть от дальнейших задач бундесвера в рамках миссии. Характер этой миссии, заметила она, впредь может быть изменен по согласованию с международными партнерами, а также с правительством и парламентом Германии.

Министр призвала не недооценивать ИГ, несмотря на военное поражение террористов. «Нужно не допустить, чтобы джихадисты закрепились в районах, в которые они отступили», – указала она.

В ходе визита в Амман глава оборонного ведомства Германии передала иорданской стороне военную технику и оборудование на сумму 18 млн евро.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии. Там остались два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.