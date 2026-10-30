Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в районе трех школ Брянска

Ковальчук: Беспилотник сбросил взрывчатку в Бежицком районе Брянска

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Бежицком районе Брянска произошел сброс взрывчатых веществ с вражеского беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Брянской области.

«Враг целенаправленно нанес удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе. Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов», – написал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о росте числа жертв атаки украинских боевиков на Брянск до двух человек.

В понедельник один человек получил ранения в результате удара беспилотника по территории автобусного предприятия в Новозыбкове.

В воскресенье Московская железная дорога сообщила о легких травмах помощника погибшего при атаке беспилотника на поезд машиниста.