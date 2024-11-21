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    Как Трамп будет разорять Китай
    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    Гоблин назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов»
    Российские войска освободили Дальнее в ДНР
    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово
    Песков назвал применение Storm Shadow по Курской области новой эскалацией
    США отвергли версию диверсии в повреждении кабелей на Балтике
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности к обмену ядерными ударами
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    21 ноября 2024, 14:20 • Новости дня

    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года

    Политолог Скачко: Зеленский пытается адаптировать риторику под интересы Трампа

    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    «Политическая мимикрия» Владимира Зеленского объясняется его желанием остаться у власти. Он понимает, что Запад хочет урегулировать конфликт на Украине по формуле «территории в обмен на мир» и всеми силами старается соответствовать новому запросу от США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года военным путем.

    «Владимиру Зеленскому стоит поаплодировать: наконец-то до него дошла простейшая истина, которая была понятна всем адекватным людям еще в 2022 году. Однако это «просветление» продиктовано банальной тягой к власти. Он отчаянно пытается цепляться за титул «царька», для чего ему необходимо качественно сменить риторику», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Несмотря на эскалацию последних дней, вызванную разрешением со стороны США на применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, большинство западных политиков все же желают завершить текущий конфликт по формуле «территории в обмен на мир». Для этого Вашингтону и нужен прагматично настроенный ставленник на Украине», – отмечает он.

    «Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он и начал процесс «политической мимикрии». Пытается сменить провоенную риторику на более мягкий курс отказа от потерянных территорий. Недавний «план стойкости» должен стать его предвыборной программой – своеобразным курсом на постконфликтную жизнь на Украине», – акцентирует собеседник.

    «Думаю, на него определенный эффект оказала победа Дональда Трампа на выборах в США. С ним плотно связывают возможность возрождения переговорного трека. Необходимо соответствовать времени. Быть может, с помощью сговорчивости ему и удастся выпросить у Штатов еще один президентский срок», – считает эксперт.

    «Отсюда же растут ноги и у его апелляции к важности позиции Владимира Путина и будущего главы Белого дома. Он всеми силами старается показать свою якобы договороспособность. Но большой вопрос: станут ли лидеры России и США вести с ним диалог после того, как он фактически провозгласил курс на войну до последнего украинца», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что для восстановления контроля над потерянными регионами ВСУ не обладают достаточным военным потенциалом. Он также добавил, что Киев сохраняет намерения юридически не отказываться от областей, вошедших в состав России.

    Говоря о Крыме, Зеленский подчеркнул, что Украина готова вернуть полуостров дипломатическим путем. По его оценке, текущий конфликт в целом можно разрешить только путем переговоров. В связи с этим он добавил, что в настоящий момент многое будет зависеть от позиции Владимира Путина и США.

    Зеленский также надеется, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет повлиять на российского лидера, поскольку он якобы «намного сильнее». Он также признался, что в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Украины ВСУ продолжат борьбу, но их сил и ресурсов может оказаться недостаточно для победы.

    21 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьера Кира Стармера немедленно объяснить, использовались ли британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

    Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

    Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

    Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

    До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами

    Песков: Россия надеется на ответственную позицию Запада по ядерному сдерживанию

    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запала аналогичного подхода, исключающего провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного ядерного конфликта», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход от других стран, избегая провокационных действий, передает ТАСС.

    Заявление Песков сделал в ответ на высказывания Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

    Ранее президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину, в которой ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету России, создаваемой обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    21 ноября 2024, 03:11 • Новости дня
    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу

    Россия в сентябре заняла первое место по поставкам газа в Евросоюз с долей 23,7%

    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.

    По данным, опубликованным РИА Новости, за сентябрь 2023 года Россия впервые с мая 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, заняв 23,7% рынка. Европейские компании закупили российского газа на сумму 1,4 млрд евро, что на треть больше, чем месяцем и годом ранее.

    На долю сжиженного природного газа (СПГ) пришлось около 40% поставок, тогда как трубопроводный газ составил 60%. Это изменение структуры поставок произошло на фоне ранее принятых ЕС планов по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам в рамках стратегии REPowerEU.

    В сентябре Алжир, который временно занимал первое место, уступил лидерство, снизив объем поставок на 15%, что составило 1,1 млрд евро. США увеличили свои поставки на 21%, достигнув 990,2 млн евро, и поднялись на третье место в рейтинге экспортеров. Норвегия сохранила свою четвертую позицию, увеличив объемы на 7% до 975 млн евро, в то время как Великобритания, значительно сократившая экспорт, опустилась на пятую позицию с 429,2 млн евро.

    Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.

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    21 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Американский журналист обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Американский журналист Хинкл обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, Зеленский фактически умоляет о разрушении своей страны, передает ТАСС.

    Хинкл отметил, что Украина должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину.

    «Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», – указал он.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие.

    Также Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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    21 ноября 2024, 08:32 • Новости дня
    Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска

    Российские военные оттеснили ВСУ на 10 км от Лисичанска, снизив угрозу обстрелов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продвинулись на северо-запад от Золотаревки у Лисичанска, оттеснив ВСУ в среднем на 10 км, что уменьшит интенсивность обстрелов города и защитит гражданскую инфраструктуру.

    Российские вооруженные силы оттеснили вооруженные силы Украины (ВСУ) в среднем на десять километров от Лисичанска, что, по мнению военного эксперта Андрея Марочко, приведет к снижению интенсивности обстрелов города, сообщает ТАСС.

    В результате успешных действий Российской армии были заняты новые позиции северо-западнее Золотаревки, что вынудило украинские формирования отступить на вторую и третью линии обороны.

    Марочко отметил, что отступление ВСУ лишило их возможности использовать некоторые виды вооружения для обстрела гражданской инфраструктуры и мирных жителей Лисичанска. Это может существенно снизить угрозу обстрелов для города. Отмечается, что ВСУ были отброшены на значительное расстояние от окраин, что усложнит атаки на населенные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска захватили центр Часова Яра, российские силы закрепились на окраине Купянска, а также российские войска усилили позиции в районе Невского в ЛНР.

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    21 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP

    МИД Франции отказался назвать число ракет SCALP, поставленных Украине

    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель СМИД Франции Кристоф Лемуан отказался сообщить количество ракет SCALP, переданных Украине, ссылаясь на поставки, но не называя точное число.

    В интервью на телеканале LCI Лемуан подтвердил факт поставок Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, однако избегал конкретного ответа о точном числе ракет. Он отметил, что «количество известно», но не раскрыл его из соображений конфиденциальности, передает ТАСС.

    На вопрос о поддержке использования этих ракет против территории России, Лемуан предпочел сосредоточиться на праве Украины на самооборону, подчеркнув, что Франция передала ракеты Украине с этой целью.

    Ранее в марте 2024 года Минобороны Франции не включило информацию о количестве ракет SCALP в свой доклад о переданных Киеву вооружениях. При этом газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Франция передала Украине 10 из обещанных 40 ракет SCALP, отметив, что Париж располагает ограниченным количеством этих ракет и ведет переговоры с Лондоном о поставках дополнительных единиц, известных в Британии как Storm Shadow.

    Также Лемуан заявил, что Париж по-прежнему рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку французских инструкторов на Украину, передает РИА «Новости».

    До этого Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России.

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    21 ноября 2024, 08:14 • Новости дня
    Российская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке

    ВС России освободили 18 кв. км на Времевском направлении к Раздольному и Великой Новоселке

    Российская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив 18 кв. км, в том числе более 8 кв. км по направлению к Раздольному и около 10 кв. км к Великой Новоселке.

    Российские войска продвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив около 18 кв. км, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он уточнил, что продвижение произошло в сторону села Раздольное, где освобождено свыше 8 кв. км, и в сторону Великой Новоселки, где освобождено около 10 кв. км, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, инициатива на этом направлении находится в руках Российской армии, и противник отступает с боями. Продвижение российских войск позволит подойти к Великой Новоселке, где расположен важный логистический пункт ВСУ. Также будет взята под огневой контроль трасса снабжения украинских группировок между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли элеватор в Курахово, что может иметь стратегическое значение для дальнейших операций. Также сообщалось, что в результате удара пострадал оборонный завод в Сумской области, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры.

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    21 ноября 2024, 09:35 • Новости дня
    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово

    ВСУ были выбиты более чем с половины позиций в Курахово ДНР

    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска утратили контроль над более чем половиной позиций в Курахово ДНР, при этом ВСУ пытаются перебрасывать резервы на западную окраину города, но существенная часть подкреплений не достигает цели.

    Украинские войска потеряли контроль более чем над половиной позиций в городе Курахово на территории ДНР, передает ТАСС.

    Силовые структуры сообщили, что позиции противника были зачищены.

    Согласно данным объективного контроля, ВСУ пытаются перебрасывать подкрепления на западную окраину города. Как отметили в силовых структурах, резервы подходят маленькими группами, но значительная их часть не добирается до места назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в ходе спецоперации на Украине заняли элеватор в Курахово. ВЗГЛЯД также сообщал, что российские войска применили под Курахово тактику «волчьей охоты».

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    21 ноября 2024, 12:53 • Новости дня
    Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами противовоздушной обороны были сбиты две британские крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 36 467 беспилотников, 586 ЗРК, 19 420 танков и других бронемашин, 1490 боевых машин РСЗО, 18 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 573 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал применение Storm Shadow эскалацией. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара вглубь российской территории.

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    20 ноября 2024, 23:06 • Новости дня
    Контр-адмирал США призвал к диалогу с Россией и Китаем

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР

    Tекст: Максим Попов

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР, чтобы избежать ядерной войны.

    Высокопоставленный представитель Стратегического командования США, контр-адмирал Томас Бьюкенен, на мероприятии в Вашингтоне призвал США к активному диалогу с такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея, передает ТАСС. Бьюкенен подчеркнул, что «никто не хочет ядерной войны», и отметил важность обсуждения общих ценностей.

    По мнению контр-адмирала, диалог с потенциальными противниками должен вести не только Государственный департамент США, но и другие американские ведомства. Он выразил уверенность в том, что постоянное вовлечение конкурентов в содержательные переговоры может принести положительные результаты и снизить напряженность в международных отношениях.

    Также Бьюкенен заявил, что Китай в настоящее время демонстрирует беспрецедентные темпы роста своих ядерных сил. Если Пекин продолжит наращивать свой ядерный потенциал, то уже к концу нынешнего десятилетия может обладать более чем одной тысячей ядерных боеголовок.

    Напомним, 17 ноября на полях саммита АТЭС в Лиме президент Джо Байден заявил, что отношения между США и КНР должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование.

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    21 ноября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bloomberg: ВСУ решают дефицит солдат с помощью наемников НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, сообщает Bloomberg.

    Основной проблемой Украины остается нехватка солдат на фронте, ВСУ сталкиваются с трудностями комплектования личного состава, пишет Bloomberg.

    Агентство отмечает, что ключом к восполнению этого пробела является использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

    Боец с позывным «Авиатор» рассказал, что ему понравилась организация, тактика и руководство бригады, которую организовал один из богатейших людей страны. Он сейчас является частью подразделения, которое использует дроны для уничтожения целей, закладки взрывчатки или доставки предметов пехоте.

    Ранее командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

    До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на Херсонском направлении.

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    21 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС

    Эксперт Юшков: Экспорт СПГ и трубопроводного газа из России в Европу находится на возможном максимуме

    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС увеличивают закупки голубого топлива у России, но выйти на прежние показатели все же пока невозможно. Для этого надо запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», а это требует политических решений со стороны Европы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в ЕС.

    «Тенденция по увеличению Россией поставок голубого топлива в страны Евросоюза прослеживается», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, скачок связан с целым рядом факторов. Первый из них – это закрытие сезона навигации на Северном морском пути.

    «СПГ из России в Европу приходит в рамках проекта «Ямал СПГ». Период с августа по середину октября – самый благоприятный для навигации. Впрочем, часть газовозов направляется в это время по восточной части Севморпути в Азию, поскольку у «Ямал СПГ» есть, например, долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа одной из китайских компаний», – напомнил эксперт.

    Однако, как отметил собеседник, цены на топливо в Европе выше. «То есть проще продать СПГ европейским потребителям, потому что в Азии стоимость сырья ниже, а при этом логистика достаточно сложная. Поэтому мы максимизировали отгрузки в виде СПГ на европейский рынок», – пояснил Юшков. Он объясняет: до сих пор газовозы арктического класса приходили с Ямала в Европу, в портах они разгружались и шли за новой партией СПГ.

    «Корабли могли везти СПГ в Азию через Суэц или вокруг Африки. Сейчас таких операций становится все меньше. А с весны 2025 года Евросоюз и вовсе запретит их у себя в портах», – указал аналитик. Перспектива новых ограничений и желание подзаработать также могли подстегнуть интерес европейцев к российскому газу.

    «Кроме того, на полную мощность продолжает работать «Турецкий поток». Газпром также поставляет газ в Европу через Украину. Это позволяет нам увеличить объемы экспорта голубого топлива», – добавил спикер. По его оценкам, трубопроводные поставки сырья в 2024 году превысят прошлогодние показатели и составят 30–33 млрд кубов.

    Однако выйти на показатели до СВО все же пока невозможно, считает Юшков. «Для этого нужно запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», возобновлять работу «Ямал – Европа». Но все это требует политических решений. Если они будут приняты, то мы увидим существенный рост поставок газа в Европу. Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», – заключил Юшков.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели российского топлива на 1,4 млрд евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее, следует из данных Евростата и расчетов РИА «Новости».

    Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Рост экспорта в сентябре увеличил долю России на европейском газовом рынке до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%.

    На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21% – до 990,2 млн евро, поднявшись на третье место с пятого.

    Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой.

    Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70% до 60%.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», – сказала глава Еврокомиссии.

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    20 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    ВСУ создали многослойные минные поля на Запорожском фронте

    ВСУ установили минные поля в 3-4 уровня на Ореховском направлении в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ установили на Ореховском направлении в Запорожье многослойные минные заграждения, затрудняя продвижение российских войск, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, это подтверждают и сами украинские источники, и российские военнослужащие, передает ТАСС.

    Рогов отметил, что такие меры свидетельствуют о нежелании Украины наступать на указанном фронте. «Они намертво все минируют, чтобы там наши ребята не продвигались на запад и на север. Там идет тяжелая боевая работа в направлении Гуляйполя, Орехова», – сказал он.

    Несмотря на сложные условия, Рогов подчеркнул, что российские войска все же продолжают продвигаться на Ореховском направлении, преодолевая большое количество минных заграждений, установленных украинскими военными.

    До этого Рогов сообщил, что Российская армия внедрила новую тактику комбинированных ударов на Запорожском фронте, что позволило более точно нейтрализовать силы противника.

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