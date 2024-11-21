Банковские счета детей предложили раскрыть для родителей

Генпрокуратура предложила разрешить родителям получать справки о банковских счетах детей

Tекст: Ольга Иванова

Генпрокуратура предложила внести поправки в законодательство, которые позволят родителям получать справки и выписки по счетам и вкладам, открытым в банках их несовершеннолетними детьми, сообщает РИА «Новости». Эта инициатива направлена на борьбу с мошенничеством, в котором злоумышленники используют счета подростков для вывода украденных средств.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, несовершеннолетние от 14 лет имеют право открывать банковские вклады без согласия родителей. Этим пользуются мошенники, которые часто выкупают карты у подростков для своих схем.

Летом правительство России в целом поддержало инициативу, предполагающую запрет для банков открывать счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Это предложение направлено на усиление защиты детей от вовлечения в преступные схемы и предотвращение незаконного использования их банковских данных.