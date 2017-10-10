Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»

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12 января, пятница  |  Последнее обновление — 02:25  |  vz.ru
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Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Россия стала первой среди развивающихся экономик Фото: Bobby Yip/Reuters
Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП? Подробности...
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В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии. Подробности...
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Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублейФото: Lee Jae Won/Reuters
Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны. Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...

«Движение вверх» вряд ли отберут в номинанты на «Оскар»

Эдуард Биров, журналист
Фильм «Движение вверх» о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года если и не станет первым после балабановского «Брата» народным фильмом, то уж точно войдет в когорту выдающихся лент. Подробности...
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Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        • После Старого Нового года

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        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

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          Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»

          Сирийская армия с боем заняла часть авиабазы Абу Дахур и одноименного города   11 января 2018, 15:29
          Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
          Текст: Евгений Крутиков

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          В первый месяц нового года сирийскую армию постигла череда неудач, начиная с уничтожения сразу нескольких генералов, заканчивая сдачей в плен под камеры на ряде участков. С другой стороны, прошедшей ночью было объявлено о крупной победе в т.н. заповеднике гоблинов – провинции Идлиб, остающейся оплотом террористов. Что происходит?

          Утром 11 января сирийская правительственная армия с боем заняла часть авиабазы Абу Дахур и одноименного города на севере провинции Хама. Возможно, уже к вечеру четверга и город, и база будут полностью взяты под контроль, что приведет к оперативному окружению (оно же – «котел») крупной группировки «Джебхат ан-Нусры», «Ахрар аш-Шам» и других банд помельче юго-восточнее Дахура. Территориально это составляет примерно треть «заповедника гоблинов» – многострадальной провинции Идлиб.

          Выяснилось, что правительственные войска около месяца готовили новое наступление на северном направлении, в ходе чего были ослаблены позиции САА на внутренних фронтах. Это, в свою очередь, привело к череде неудач (например, в Восточной Гуте под Дамаском), которые были широко распиарены джихадистами.

          Первый удар с целью окружения группировки восточнее и юго-восточнее Дахура был нанесен правительственными войсками с востока – от Ханассера на Таль Думан. Расстояние до западного фронта на этом отрезке составляет около 10 километров – вполне проходимо. Однако впоследствии выбор был сделан в пользу наступления по линии север – юг: на южном участке прямо через авиабазу Абу Дахур (бывшие крупные военные объекты сирийской армии джихадисты превратили в свои опорные пункты еще на самой ранней стадии войны), на северном (условно – от Алеппо) вдоль трассы от Абу Рувайла на тот же Таль Думан.

          Здесь расстояние в два раза больше – от 18 до 20 километров по прямой, но, замкнув котел именно по линии север – юг, правительственные войска за раз отрезают куда большую часть территории, чем при первом варианте наступления. Кроме того, уже сейчас захвачена стратегическая развилка дорог у Абу Дахура, что автоматически блокирует для террористов возможность спокойно покинуть котел. Общее число местных населенных пунктов у Абу Дахура, освобожденных правительственными силами и союзниками, идет уже на десятки.

          Еще в среду «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» предприняли попытку отступления из котла. Поздно. После занятия Абу Дахура в северо-восточной Хаме и юго-западной части региона Алеппо наступил коллапс фронта джихадистов, который успешно держался более полутора лет.

          Примерно два месяца правительственные силы методично долбили фронт противника при серьезной помощи со стороны ВКС РФ. У российских летчиков были на этой неделе очень удачные заходы: в ходе только одной воздушной атаки были уничтожены несколько десятков боевиков. Параллельно активно использовались ствольная артиллерия и РЗСО. В конечном итоге все это привело к тому, что поступавшие из Идлиба резервы боевиков просто перемалывались если не на подходе к фронту, то уже непосредственно в его глубине. Оборона джихадистов на ключевых участках попросту развалилась, а в глубине фронта резерва у них больше нет.

          Сейчас «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», а также несколько мелких группировок из числа бывшей «умеренной оппозиции» и протурецких сил анонсировали некие «ответные действия» с использованием «новых резервов» из Идлиба. Утром 11 января отмечались попытки контратаковать позиции правительственных сил к югу от Дахура. Но если эти резервы и остались, их вполне может постигнуть участь прежних подобных «мобилизаций».

          В рамках неудачных попыток отступления обе крупные группировки буквально вырывают друг у друга тяжелое вооружение. «Ахрар аш-Шам» даже суммировала общие потери за 2017 год в результате «воровства» со стороны «Джебхат ан-Нусры»: у нее увели пять танков, четыре БМП, 26 артиллерийских орудий, 76 зенитных пулеметов, 19 минометов, 21 ракетную установку, 700 штурмовых винтовок, 120 ручных пулеметов, 80 выстрелов для гранатометов, 100 ракет для «Града», а также значительное количество артиллерийских и танковых снарядов.

          Территорию котла, которую спешно оставляют нусровцы, практически без боя занимает ИГИЛ*. Дело в том, что на крайнем юге этой территории вокруг города Сурудж сохранилась небольшая и по сути бессмысленная группировка исламистов, которую пока никто не трогает просто за ненадобностью. Она оттуда все равно никуда не денется, серьезного влияния на ход событий оказать не может, а резервы ей получать неоткуда. Следовательно, пусть себе развлекается, распыляя крошечные силы по большой территории, рано или поздно руки дойдут и до них. Нет сомнений, что после окончания операции в Абу Дахуре их попросту уничтожат.

          Иными словами, после нескольких месяцев подготовки началась операция по ползучему наступлению на «заповедник Идлиб» с использованием уже привычной тактики огневой и воздушной поддержки и образования крупных котлов, что облегчено зависимостью противника от плохо развитой дорожной сети и подвоза подкреплений и боеприпасов. Ожидалось, правда, что первым в череде котлов станет так называемый латаминский выступ, по которому около месяца работали российские ВКС. Но Дамаск пошел по пути срезания более крупного выступа, тем более что на латаминском позиции джихадистов лучше укреплены и уже несколько попыток фронтальных атак на него за последние два года к успеху не приводили.

          Наконец, срезание выступа по линии север – юг кардинально изменит конфигурацию фронта. И тогда можно будет говорить об угрозе непосредственно населенному пункту Идлиб – столице «заповедника». Да, в теории, но уже в обозримом будущем.

          Другое дело, что, как сказано выше, на этом фоне оказались заброшены второстепенные участки внутренних фронтов, например, анклавы джихадистов в провинциях Дамаск и Хомс. Сказалось и традиционное разгильдяйство, усиленное головокружением от успехов. В результате в посленовогодний период произошло несколько существенных провалов на ранее казавшихся стабильными участках, что было использовано джихадистами и «умеренными» в пропагандистских целях.

          Все это еще раз подтверждает старый принцип: на окруженные и не сдающиеся после переговоров анклавы необходимо постоянно оказывать давление, иначе они берега теряют. Собственно, договороспособных людей там практически не осталось, так что эти территории нужно держать в напряжении, не расслабляясь самим. Тыловые части правительственных войск традиционно менее устойчивы в моральном плане, чем штурмовые сводные части, и вполне способны растерять боеспособность в ускоренном темпе. Что и показали события в Восточной Гуте.

          Ничего критически опасного или стратегически важного там не произошло, но давать лишние пропагандистские поводы джихадистам и «умеренным» все-таки не стоит. Европейские СМИ в последние дни снова переключились на «свидетельства» британского «Центра мониторинга прав человека в Сирии» и возродившихся в Идлибе «Белых касок», что само по себе показательно. Схема их поведения при этом не меняется: обе знаменитые организации привычно плодят постановочные репортажи о «зверствах русской авиации» в Идлибе.

          «Аль-Каида», в свою очередь, призвала своих паникующих после падения Дахура сторонников «не покидать Сирию», потому что «еще не все закончилось». Туда же метит и протурецкая Армия освобождения Туркестана, объявившая на днях джихад правительству Башара Асада (как будто их кто спрашивал вообще). Так что фейков в последующие дни будет много, как и сообщений об очередных успехах САА. Главное, не перепутать одно с другим.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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