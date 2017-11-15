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17 января, среда  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
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Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
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Единственное отличие Грудинина от Зюганова

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Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
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Денис Селезнев, блогер
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        • Скорее не разделяю

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          Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

          Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годы   17 января 2018, 10:50
          Фото: Rodi Said/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал.

          В сирийском МИДе намерения США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе страны охарактеризовали как «вопиющую агрессию против суверенитета и территориальной целостности Сирии» и «возмутительное нарушение международного права», призвали международное сообщество положить конец «высокомерной и гегемонической политике администрации Соединенных Штатов».

          Желание американцев создать из курдов и некоторых арабских племен долины Евфрата некую «армию по защите границ Сирии» вызвало ответную реакцию злобы и ненависти вполне закономерно. Несмотря на то, что какой-либо конкретикой все это не обросло до сих пор, а 250 курдов, якобы уже прошедших какую-то «первую ступень подготовки», не в счет.

          Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вовсе пообещал уничтожить эту «армию по защите границ». У Анкары все, что связано с Курдской рабочей партией и с курдами вообще, вызывает вспышки ярости. Турецкое информагентство Haberturk со ссылкой на источники в военных кругах уже сообщило о том, что армия якобы наметила 149 (почему не 150?) целей в курдских населенных пунктах Африн и Манбидж.

          Турки уже несколько раз пытались отбить у курдов Африн, но заранее анонсированные военные акции на территории Сирии постоянно срывались. Турецкая армия оказалась попросту не готова к такого рода операциям, а серьезные потери среди перешедших границу передовых частей вынудили генштаб пересмотреть свой подход к тактике давления на курдов. Теперь на операцию будет отведено не более шести суток (почему не неделя?), причем проводиться она будет в режиме терроризирующих ударов артиллерии и авиации с большой дистанции.

          В этом контексте турок особенно разозлила информация о возможном появлении у курдов ПЗРК американского происхождения. Такие жесты в Анкаре воспринимают чуть ли не как личное оскорбление. Турецко-курдские взаимоотношения – это в принципе один из тупиков цивилизации, и сейчас США совершенно напрасно раскачивают ситуацию. Турецкие источники уже сообщают о движении некой колонны турецкой бронетехники к границе с Сирией под Африн.

          С одной стороны, американский план сильно похож на прежние попытки Пентагона и Лэнгли искусственно создать себе союзников. И уже не важно, кто конкретно при этом будет осваивать ресурсы – военные или ЦРУ. За последние четыре года мы видели уже несколько таких пустынных големов американского производства – от собственно ИГИЛ* до «умеренной оппозиции». Как на это тратились неподотчетные деньги и что из этого вышло в конце концов, мы тоже помним. И если каждый первый бедуин умудрялся обвести оперативников ЦРУ вокруг пальца, получить оружие и немного денег, а затем уйти с этим в пустыню, сложно даже представить, что сделают с цээрушниками куда более хитрые и изворотливые курды.

          Они только на первый взгляд кажутся неотесанными горцами, до сих пор живущими в XII веке с поправкой на социализм. У них есть четкая цель, к которой они с этого XII века идут не спеша – независимый Курдистан. Заслоняли эту цель в разные исторические периоды и мусульмане, и крестоносцы, и армяне, и персы, и турки, и англичане, и опять турки, и нефть, и отсутствие нефти, и Ататюрк, и партия БААС, и снова – турки, турки, турки. Соответственно, союзниками курдов ситуативно могут оказаться все, кто выступает против ныне действующего главного вредителя.

          Чисто географически северо-восток Сирии, где американцы планируют создавать новый очаг Курдистана, сейчас оторван от действующей армии. Существовал лишь небольшой городской гарнизон, все годы войны живший в окружении братского курдского народа, нервно ожидая, откуда ветер подует. Даже и сейчас правительственной армии не до курдов: Дамаск не будет ввязываться в эту странную военно-политическую вакханалию в условиях нехватки сил даже для основных фронтов. Правительству Асада гораздо проще договориться с курдами об условиях мирного сосуществования, что прекрасно понимают везде, кроме Анкары. Поэтому турецкая сторона неистово бьется против участия курдских представителей в астанинских переговорах и на какой-либо другой площадке. А тут еще эти янки с их «охраной границ».

          При этом Дамаск совсем не нужно к таким переговорам искусственно подталкивать. Потому странным выглядит мнение, что сепаратизм курдов, поощряемый американцами, выгоден в плане ускорения внутрисирийского мирного диалога, а сама американская армия и некие «мобильные группы» – главный гарант территориальной целостности Сирии на северо-востоке, поскольку сдерживает попытки Анкары захватить эту зону. Это чушь. Ничто Анкару не сдержит, если ей вожжа под хвост попала. А американские «мобильные группы», как правило, объект насмешек, и никто давно уже не боится стрелять в американца только потому, что он американец. Опыт Мали подтверждает это.

          Примечательно, что эту точку зрения высказывают те самые эксперты, которые еще недавно поддакивали лозунгу «Башар должен уйти!» из так называемых общедемократических соображений. Мол, Асад – кровавый тиран, а «умеренная оппозиция», когда придет к власти, проведет «свободные выборы» под контролем прогрессоров из Вашингтона, после чего наступит либеральное арабское счастье. Теперь такая позиция уже не актуальна, но ее все равно, как мы видим, можно немного скорректировать.

          Все эти големы создаются не на пражском кладбище, а в Лэнгли, штат Вирджиния, следовательно, качество у них гораздо хуже. Пока что в открытом боестолкновении ни одна подготовленная США воинская часть ни в одной стране мира не показала даже среднестатистический уровень пехотной подготовки. Другое дело, что от бесплатной помощи еще никто на Ближнем Востоке не отказывался. Оружия мало не бывает, лишний раз потренироваться тоже не повредит.

          Курды склонны к финансово прибыльным компромиссам, что совсем недавно продемонстрировали в Эрбиле и Киркуке. И сейчас они создают себе задел для будущих переговоров, вернее, торговли с Дамаском. Да, они выходят за рамки своего племенного ареала, чтобы кричать громкие лозунги, и размахивают автоматами перед телекамерами. Но есть непреложная истина: чем громче кто-то поет, танцуя и размахивая автоматом перед телекамерами, тем меньше у него желания реально воевать.

          Кстати, попытки втянуть в нового голема не только курдов, но и бедуинские племена, в войне вообще не участвовавшие и пять лет наблюдавшие за происходящим с невозмутимостью верблюдов, свидетельствуют как раз о том, что некурдские территории надо хоть как-то пристегнуть к новой структуре. Иначе в будущих переговорах будет потерян элемент восточной торговли, ведь предметом размена могут быть именно некурдские земли с арабским населением. И при некотором желании те же самые курды могут самостоятельно выдавить со своей территории американцев – и те даже не пикнут в ответ.

          Все это в любом случае закончится внутренним расследованием и сенатской комиссией, как и в случае с финансированием, вооружением и обучением «умеренной оппозиции». Только отвечать в конечном счете придется Дональду Трампу.

          Но есть у всей этой затеи и крайне неприятная сторона. Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годы. При этом они действуют любыми средствами и методами: поддержкой одной из сторон (Украина), поддержкой обеих сторон одновременно (ирано-иракская война), поддержкой с потолка взятых дикарей (Ливия) – примеров не счесть. И, зайдя таким вот нехитрым образом в Курдистан, Вашингтон может надолго зафиксировать внутрисирийский конфликт в нерешаемой фазе. Если физическое присутствие американских военнослужащих в Сирии невозможно и даже чревато, то почему бы не попытаться создать еще одного голема.

          Но с курдами этот фокус может не пройти, особенно в той обстановке, когда против них практически весь мир вокруг. Даже вроде бы покорный Ирак – и тот комплексует перед лицом возрождения курдского сепаратизма, не говоря уже о куда более нервных турках. Так что добром вся эта история не закончится в любом случае.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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