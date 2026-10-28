Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Орешкин заявил о готовности России помочь Африке в вопросе доступности воды
Орешкин: Россия готова помочь Африке в решении проблемы доступности воды
Россия готова предоставить африканским партнерам технологические решения для обеспечения доступности водных ресурсов, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как отметил Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия – Африка, развитие сельского хозяйства в Африке напрямую связано с доступностью воды, передает РИА «Новости».
«Это один из ключевых вопросов для африканского континента. Здесь целый ряд технологических решений – и по управлению водными ресурсами, и по поиску водных ресурсов, мониторингу качества и целому ряду других направлений – Россия готова предоставлять для того, чтобы эту критичную для многих стран проблему решать», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о готовности России расширять географию поставок сельскохозяйственных товаров на Африканский континент.
В тот же день глава Африканского союза Эварист Ндайишимийе выразил надежду на расширение сотрудничества с Москвой в области переработки природных ресурсов.
Вице-премьер Александр Новак рассказал о значительных конкурентных преимуществах России в Африке в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.