Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Бывший генпрокурор Украины заявил о подготовке властями нападения на него
Бывший генпрокурор Украины Кравченко обвинил власти в подготовке нападения
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который в сентябре бежал в Австрию, обвинил украинские власти в подготовке нападения на него.
«Еще в сентябре я получил информацию о том, что вслед за мной была направлена группа лиц, которая должна была совершить против меня противоправные насильственные действия», – цитирует Кравченко ТАСС.
По его словам, организовать покушение просили руководители украинских антикоррупционных ведомств, а приказы исполнителям поступали из офиса Владимира Зеленского. Имя отдавшего приказ Кравченко не уточнил.
В начале сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о раскрытии преступной схемы покровительства мошенническим кол-центрам, к которой, по версии следствия, были причастны высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры.
В кабинетах Кравченко и его подчиненных прошли обыски. После этого генпрокурор выехал за рубеж, а 15 сентября Верховная рада проголосовала за его отставку, и Зеленский подписал указ об увольнении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца украинский суд в четвертый раз снизил залог обвиняемому по коррупционному делу бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку.
В прошлом месяце постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о коррупционных схемах немецкого «Зондерштаба по Украине».
В августе главу украинского Госфинмониторинга обвинили в утаивании транзакций подозреваемых во взяточничестве чиновников.