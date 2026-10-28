Бывший генпрокурор Украины заявил о подготовке властями нападения на него

Бывший генпрокурор Украины Кравченко обвинил власти в подготовке нападения

Tекст: Денис Тельманов

«Еще в сентябре я получил информацию о том, что вслед за мной была направлена группа лиц, которая должна была совершить против меня противоправные насильственные действия», – цитирует Кравченко ТАСС.

По его словам, организовать покушение просили руководители украинских антикоррупционных ведомств, а приказы исполнителям поступали из офиса Владимира Зеленского. Имя отдавшего приказ Кравченко не уточнил.

В начале сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о раскрытии преступной схемы покровительства мошенническим кол-центрам, к которой, по версии следствия, были причастны высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры.

В кабинетах Кравченко и его подчиненных прошли обыски. После этого генпрокурор выехал за рубеж, а 15 сентября Верховная рада проголосовала за его отставку, и Зеленский подписал указ об увольнении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца украинский суд в четвертый раз снизил залог обвиняемому по коррупционному делу бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку.

В прошлом месяце постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о коррупционных схемах немецкого «Зондерштаба по Украине».

В августе главу украинского Госфинмониторинга обвинили в утаивании транзакций подозреваемых во взяточничестве чиновников.