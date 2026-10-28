МИД Кении отметил сильные позиции России в сфере ИИ

Глава МИД Кении Мудавади: Россия заняла сильные позиции в сфере ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Россия добилась значительных успехов в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект. В этом отношении она является сильной страной. И поэтому ее лидерство и партнерство станут необходимыми для Африки и всего мира», – приводит РИА «Новости» слова Мудавади.

По словам кенийского министра, двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере высоких технологий будет способствовать общему развитию государств, в том числе в вопросах формирования регуляторных механизмов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться с Африкой современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах подписать декларацию о сотрудничестве Москвы со странами континента в сфере искусственного интеллекта.

Глава МИД Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.