Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Британия объявила о выделении Украине 13,2 млрд долларов дополнительной помощи
Глава Минфина Хили: Британия выделит Украине 13,2 млрд долларов помощи
Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении Лондона выделить Украине более 13,2 млрд долларов в качестве дополнительной военной и экономической помощи.
Глава британского Минфина анонсировал новый пакет поддержки Киева в ходе представления бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости». «Десять миллиардов фунтов стерлингов (более 13,2 млрд долларов) дополнительной экономической и военной помощи в виде кредитов, гарантий экспортного финансирования», – заявил Хили.
Министр добавил, что на ближайшую зиму Британия также выделит Украине почти 669 млн долларов в качестве срочного военного финансирования. Трансляция выступления велась на сайте британского парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара запросил у британского коллеги дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.
В прошлом году британская газета Telegraph предупредила о возможной задержке поставок американского оружия на Украину из-за приостановки работы правительства в Вашингтоне.