Британия объявила о выделении Украине 13,2 млрд долларов дополнительной помощи

Глава Минфина Хили: Британия выделит Украине 13,2 млрд долларов помощи

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава британского Минфина анонсировал новый пакет поддержки Киева в ходе представления бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости». «Десять миллиардов фунтов стерлингов (более 13,2 млрд долларов) дополнительной экономической и военной помощи в виде кредитов, гарантий экспортного финансирования», – заявил Хили.

Министр добавил, что на ближайшую зиму Британия также выделит Украине почти 669 млн долларов в качестве срочного военного финансирования. Трансляция выступления велась на сайте британского парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара запросил у британского коллеги дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.

В прошлом году британская газета Telegraph предупредила о возможной задержке поставок американского оружия на Украину из-за приостановки работы правительства в Вашингтоне.