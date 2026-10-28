Африканские лидеры приехали на прием в Кремль на автомобилях Aurus

Участники саммита Россия – Африка съехались на прием в Кремль на Aurus

Tекст: Елизавета Шишкова

У крыльца, несмотря на холодную погоду, выставлен почетный караул, передает ТАСС. Гостей встречает комендант Кремля Сергей Удовенко. Приветственный рапорт уже получили президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди и президент Эритреи Исайяс Аферворки.

Участники приема проходят по Парадной лестнице в Грановитую палату, где в их честь будет дан обед. По сложившейся традиции протокол застолья предполагает поднятие бокалов и произнесение тостов, которые призваны отразить высокий статус отношений стран.

Обед сопровождает небольшая концертная программа. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в основе любого подобного мероприятия лежит общение лидеров на важнейшие темы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

Президент назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран континента.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал проведение торжественного приема в Грановитой палате Кремля.