Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин: Египет в первой половине года посетили более 1,2 млн россиян
Президент Владимир Путин в ходе переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что свыше 1,2 млн российских туристов посетили Египет за первую половину 2026 года.
«За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год – около 1,5 млн», – цитирует Путина ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел переговоры с ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка в Москве.
В этом месяце Ассоциация туроператоров России сообщила о высокой востребованности египетских курортов среди россиян на ноябрьские праздники.
Весной туристы из России возглавили рейтинг иностранцев по числу отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе.