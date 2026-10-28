Путин: Египет в первой половине года посетили более 1,2 млн россиян

Tекст: Вера Басилая

«За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год – около 1,5 млн», – цитирует Путина ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел переговоры с ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка в Москве.

В этом месяце Ассоциация туроператоров России сообщила о высокой востребованности египетских курортов среди россиян на ноябрьские праздники.

Весной туристы из России возглавили рейтинг иностранцев по числу отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе.