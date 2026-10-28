Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов

Путин обсудил сотрудничество стран с президентом Экваториальной Гвинеи

Путин и президент Экваториальной Гвинеи обсудили сотрудничество

Tекст: Катерина Туманова

Ранее в этот день Путин поддержал предложения Мбасого по развитию сотрудничества в области добычи и экспорта природного газа, после чего политики детально обсудили возможности двустороннего диалога.

«Я очень рад вас снова видеть в Москве. В последние годы мы встречаемся регулярно, ежегодно практически, и наши встречи отражают дружественный и неизменно конструктивный характер наших отношений», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул значимость присутствия Мбасого в 2025 году на торжествах по случаю 80-летия Победы и отметил позитивную динамику двусторонних связей, включая возобновление работы российского посольства в Малабо в 2024 году и открытие российского культурного центра с 2025 года.

При этом он указал на некоторый спад в торгово-экономической сфере и выразил надежду, что создание межправкомиссии поможет исправить ситуацию.

Президент России обратил внимание на значительный потенциал для роста взаимных поставок и реализации инвестпроектов, в первую очередь в энергетике и горнодобывающей отрасли. Он также напомнил о позитивных результатах в культурно-гуманитарной сфере, в частности о выделении квот для обучения граждан Экваториальной Гвинеи в российских вузах.

«Наши страны поддерживают хорошие отношения на этих площадках и придерживаются близких позиций по ключевым темам, выступая за полицентричный миропорядок и право всех стран самостоятельно выбирать свой собственный путь развития», – подчеркнул Путин.

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российского коллегу за усилия по достижению мира на Африканском континенте.

«Ваша страна многое делает в Сахельском регионе и в Африке в целом, а также в Центральной Африке. Благодарен также за сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации военного персонала Экваториальной Гвинеи», – цитирует РИА «Новости» господина Мбасого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Экваториальной Гвинеи прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

Президент Путин 27 октября назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

В мае Москва и Малабо договорились расширить партнерство в энергетике, сделав акцент на строительстве плавучих АЭС.