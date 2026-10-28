Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов
Дептранс: Загруженность дорог Москвы вечером в среду достигла восьми баллов
Загруженность автомобильных дорог в Москве вечером в среду выросла до восьми баллов на фоне временных перекрытий в центре города, сообщил столичный департамент транспорта.
Интенсивное движение и временные ограничения для транспорта сохраняются в центре российской столицы, сообщает дептранс в Telegram-канале. В настоящее время плотный трафик наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область.
В департаменте транспорта Москвы уточнили, что наиболее сложное движение зафиксировано на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы.
После снятия перекрытий движение в городе должно нормализоваться, добавили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам использовать метрополитен из-за временных перекрытий движения.
На прошлой неделе ведомство призвало пассажиров выбирать подземку из-за ограничений в центре города.
В мае дорожные заторы в Москве также достигли восьми баллов.