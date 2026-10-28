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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 19:35 • Новости дня

    Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов

    Дептранс: Загруженность дорог Москвы вечером в среду достигла восьми баллов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Загруженность автомобильных дорог в Москве вечером в среду выросла до восьми баллов на фоне временных перекрытий в центре города, сообщил столичный департамент транспорта.

    Интенсивное движение и временные ограничения для транспорта сохраняются в центре российской столицы, сообщает дептранс в Telegram-канале. В настоящее время плотный трафик наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область.

    В департаменте транспорта Москвы уточнили, что наиболее сложное движение зафиксировано на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы.

    После снятия перекрытий движение в городе должно нормализоваться, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам использовать метрополитен из-за временных перекрытий движения.

    На прошлой неделе ведомство призвало пассажиров выбирать подземку из-за ограничений в центре города.

    В мае дорожные заторы в Москве также достигли восьми баллов.

    28 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве

    Мэр Москвы Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро в ближайшие три года

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трех лет в столице планируется открыть 23 новые станции Московского метрополитена и проложить более 50 км новых линий.

    В бюджете столицы на 2027–2029 годы заложено 4 трлн рублей на развитие транспортной системы, что позволит ввести в эксплуатацию 23 новые станции метро, более 50 км линий и три электродепо, сообщил Собянин в Max.

    По его словам, в настоящее время ведется строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. В 2027 году ожидается запуск пяти станций на Рублево-Архангельской линии, а поэтапный ввод Бирюлевской ветки начнется в 2028 году с участка от станции «ЗИЛ» до «Курьяново». В 2029 году эту линию продлят до района Бирюлево.

    Кроме того, к 2029 году планируется завершить строительство южного участка Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. На действующих ветках откроются станции «Гольяново» и «Южный порт». К 2029 году протяженность сети столичного метрополитена вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

    Город также займется проектными работами по расширению сети метро в Новой Москве и продлению линий в Подмосковье, модернизацией Центрального транспортного узла и созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии.

    Летом градоначальник анонсировал продление Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино.

    В августе в столице началось строительство нового участка Троицкой линии метро.

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    27 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Президент ЦАР прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент ЦАР Туадера прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В состав делегации Центрально-Африканской Республики войдут более 50 представителей различных ведомств, передает РИА «Новости».

    Ранее посольство России в Банги подтвердило участие лидера республики в предстоящем мероприятии.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило о планах главы государства посетить Россию.

    В начале месяца президент республики поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

    В марте Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Москву за обеспечение безопасности во время выборов.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Путин обсудил сотрудничество стран с президентом Экваториальной Гвинеи

    Путин и президент Экваториальной Гвинеи обсудили сотрудничество

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    Ранее в этот день Путин поддержал предложения Мбасого по развитию сотрудничества в области добычи и экспорта природного газа, после чего политики детально обсудили возможности двустороннего диалога.

    «Я очень рад вас снова видеть в Москве. В последние годы мы встречаемся регулярно, ежегодно практически, и наши встречи отражают дружественный и неизменно конструктивный характер наших отношений», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Путин подчеркнул значимость присутствия Мбасого в 2025 году на торжествах по случаю 80-летия Победы и отметил позитивную динамику двусторонних связей, включая возобновление работы российского посольства в Малабо в 2024 году и открытие российского культурного центра с 2025 года.

    При этом он указал на некоторый спад в торгово-экономической сфере и выразил надежду, что создание межправкомиссии поможет исправить ситуацию.

    Президент России обратил внимание на значительный потенциал для роста взаимных поставок и реализации инвестпроектов, в первую очередь в энергетике и горнодобывающей отрасли. Он также напомнил о позитивных результатах в культурно-гуманитарной сфере, в частности о выделении квот для обучения граждан Экваториальной Гвинеи в российских вузах.

    «Наши страны поддерживают хорошие отношения на этих площадках и придерживаются близких позиций по ключевым темам, выступая за полицентричный миропорядок и право всех стран самостоятельно выбирать свой собственный путь развития», – подчеркнул Путин.

    Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российского коллегу за усилия по достижению мира на Африканском континенте.

    «Ваша страна многое делает в Сахельском регионе и в Африке в целом, а также в Центральной Африке. Благодарен также за сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации военного персонала Экваториальной Гвинеи», – цитирует РИА «Новости» господина Мбасого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Экваториальной Гвинеи прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Президент Путин 27 октября назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    В мае Москва и Малабо договорились расширить партнерство в энергетике, сделав акцент на строительстве плавучих АЭС.

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    28 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву

    Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Республики Гвинея-Бисау Фатумата Жао прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Глава МИД Гвинеи-Бисау Фатумата Жао прилетела в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров проводил переговоры с Фатуматой Жао в Москве. Тогда он заявил, что страны продолжат работу по наращиванию экономического взаимодействия.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москву для участия в приуроченных к саммиту Россия – Африка мероприятиях Русской православной церкви прибыла делегация африканского духовенства.

    Также в российскую столицу прилетел премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва и прибыл президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

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    27 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Глава правительства Туниса прибыла в Москву

    Глава правительства Туниса Зензери прилетела в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Туниса Сарра Заафрани Зензери прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Спецборт с главой правительства приземлился в одном из столичных аэропортов, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в саммите.

    Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в российскую столицу. Также на саммит прибыл президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

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    27 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин встретился с эмиром Катара в Москве

    Путин встретился с эмиром Катара Аль Тани в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран – экспортеров газа.

    Путин поблагодарил шейха за визит и отметил, что от эффективной координации двух стран зависит стабильность на энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Россия и Катар расширяют гуманитарные контакты, растет число туристических обменов.

    Кроме того, президент указал на возросшую координацию России и Катара на международной арене с учетом значимой посреднической роли Дохи в урегулировании ситуации в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.

    Путин заявил, что диалог государств объединения развивается без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    Участники форума под председательством Владимира Путина приняли итоговую Московскую декларацию.

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    28 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Синоптик Леус предупредил москвичей об аномально высоком давлении в среду

    Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в среду

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду в Москве ожидается атмосферное давление до 760 миллиметров ртутного столба, что превышает нормальные значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, а по Московской области ожидается от 9 до 14 градусов тепла, передает РИА «Новости».

    «По-прежнему очень высокое атмосферное давление, которое на 12-14 единиц выше нормальных значений. Барометры в течение суток будут показывать 760 миллиметров ртутного столба», – сказал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Леус сообщил об ожидаемом похолодании в Московском регионе в начале ноября. Синоптик Макарова заявила, что снега в Москве не ожидается до конца октября. Синоптик Голубев сообщил о том, что аномальное тепло в Москве сохранится до конца октября.

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    28 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за выпечкой

    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за московской выпечкой

    Tекст: Вера Басилая

    Гости из разных стран Африки проявили большой интерес к выпечке на саммите Россия – Африка в Москве и выстроились за ней в очереди.

    Для посетителей площадки третьего экономического и гуманитарного саммита Россия – Африка в столичном Гостином дворе организованы зоны питания, где особой популярностью пользуется выпечка, передает РИА «Новости».

    Африканские делегаты выстраиваются в очереди за едой вместе с российскими участниками. По словам одного из гостей из Африки, предложенные угощения оказались очень вкусными.

    Саммит Россия – Африка проходит в Москве с 28 по 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал предстоящее выступление президента Владимира Путина с оценкой перспектив развития торгово-инвестиционных отношений.

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    28 октября 2026, 01:38 • Новости дня
    Мишарина сменила Кулухова на посту первого замхудрука МХТ имени А. П. Чехова

    Мишарина сменила Кулухова на посту замхудрука МХТ им. Чехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Новым первым заместителем художественного руководителя – директора театра Константина Хабенского стала Ляйсан Мишарина, она сменила на посту Руслана Кулухова.

    «С 28 октября 2026 года Ляйсан Шавкатовна Мишарина вступает в должность первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова», – сказано на сайте театра.

    Там сообщается, что Мишарина – часть команды и почти пять лет успешно занимала должность замдиректора по общим вопросам. За этот период под её руководством «созданы ключевые подразделения, способствовавшие качественному развитию театра».

    При этом ранее Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Большого театра о взыскании неосновательного обогащения к ряду лиц, в числе которых был Кулухов, передает РИА «Новости».

    Разбирательство касалось сдачи в аренду помещений для хранения реквизита через подконтрольную ответчикам компанию по постоянно растущим ценам. Суд обязал их выплатить театру 632 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте худрук и директор МХТ имени Чехова Хабенский отказался комментировать слухи о своем возможном назначении ректором Школы-студии МХАТ, но Богомолов поздравил его с назначением в Школу-студию МХАТ.

    В августе проректор ГИТИСа Кирюшкина была назначена временно исполняющей обязанности ректора.

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    28 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино решили вывезти на места

    Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино вывезут из СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве Теймураза Гогиашвили вывезут из СИЗО для проверки показаний на местах преступлений, сообщил его адвокат Ибрагим Марзиев.

    Теймураза Гогиашвили доставят из следственного изолятора в квартиру и гараж, где были убиты женщина и ее дочь, передает РИА «Новости».

    «В пятницу будет проверка показаний на местах – в гараже и квартире. Гогиашвили вывезут из СИЗО», – заявил Ибрагим Марзиев.

    Расчлененное тело Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

    Мужчина арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Фигурант отрицает корыстный умысел, ссылаясь на бытовой конфликт, однако полностью согласился с арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре следователи приступили к допросу подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери. Правоохранительные органы сообщили о ссоре как о возможном мотиве расправы.

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    28 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

    Росавиация: В трех аэропортах Москвы ввели временные ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    В целях обеспечения безопасности в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский работа с рейсами ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейсов пассажирам рекомендовано уточнять с помощью онлайн-табло аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника сбили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. В военном ведомстве сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников за сутки.


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    28 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали три человека

    МВД: Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Богородском городском округе Московской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком, в результате которого пострадали три человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    ДТП случилось на 100-м километре дороги А-107. «Водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с выезжающим грузовым автомобилем», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Всего в салоне автобуса находились 12 человек. Трое пострадавших пассажиров госпитализированы, прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Московской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три несовершеннолетние пассажирки.

    На автодороге Пушкино – Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса с несовершеннолетними.

    В начале месяца в результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека.

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    28 октября 2026, 07:17 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей и гостей столицы ожидают облачная погода, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «В выходные прогнозируется облачная погода, временами небольшой дождь у нас в субботу, дневная температура составит 6-11 градусов. В воскресенье тоже облачная погода, временами небольшие осадки, днем 4-9 градусов», – заявила Макарова ТАСС.

    Ночью в субботу столбики термометров покажут от одного до шести градусов. В ночь на воскресенье похолодает, температура составит от нуля до пяти градусов.

    Скорость юго-западного ветра будет достигать трех – восьми метров в секунду. Метеорологи также прогнозируют плавный спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом атмосферном давлении в Москве выше нормальных значений.

    В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в столице до конца октября.

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    28 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин посетил выставку «Платформа суверенного развития» на саммите в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Гостям третьего саммита продемонстрировали перспективные отечественные наработки в области энергетики и природных ресурсов, продовольствия и фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, а также в сфере подготовки кадров и анализа данных, передает РИА «Новости».

    Выставочная экспозиция была разделена на девять секторов. В их число вошли такие направления, как «Продовольственная безопасность и доступ к воде», «Финансы для развития и инвестиций», «Государственное управление и сервисы», «Автономные системы», «Связанность и логистика», а также «Доступная энергия и энергетическая безопасность».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими странами.

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    28 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Путин поделился с африканскими лидерами опытом Москвы в цифровой медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

    Глава государства пояснил, как работает система дистанционного анализа результатов медицинских исследований, отметив, что младший медицинский персонал в клиниках проводит сканирование пациентов. «А информация об исследовании передается в единый центр Москвы», – сказал Путин на видео, опубликованном в канале Кремля в Max.

    По его словам, в центре высококлассные специалисты в режиме реального времени изучают данные и отправляют результаты обратно лечащему врачу, что привело к резкому повышению качества исследований.

    «И там группа специалистов уже высококлассных изучает это исследование и тоже в режиме реального времени сразу назад к лечащему врачу в соответствующую клинику возвращает. Качество исследования резко возросло», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Тогда глава государства заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Путин также сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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