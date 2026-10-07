Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Президент ЦАР поздравил Путина с днем рождения
Президент ЦАР Туадера поздравил Путина с днем рождения
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив прочность двусторонних связей.
Туадера направил Путину послание по случаю дня рождения, обратив внимание на крепкие связи между Банги и Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в ЦАР.
«В поздравлении особо отмечены прочность двусторонних связей и последовательное развитие партнерства, опирающегося на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга», – сообщили в дипмиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Владимира Путина с днем рождения.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравления российскому лидеру.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с праздником и обсудил с ним развитие двусторонних отношений.