Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ

Богомолов поздравил Хабенского с назначением и. о. руководителя Школы-студии МХАТ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Режиссер Константин Богомолов поздравил худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, передает РИА «Новости».

В соцсетях он написал: «Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии».

Богомолов также пожелал Хабенскому сил и терпения на новой должности. Он подчеркнул, что считает коллегу выдающимся артистом и профессионалом, способным вести вуз к новым успехам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр культуры Ольга Любимова заявила, что Хабенский станет исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ и продолжит руководить Московским Художественным театром имени А.П. Чехова.

Напомним, что после смерти Игоря Золотовицкого именно режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора, но позже покинул пост по собственному желанию.

Между тем сам Хабенский еще три дня назад не подтверждал слухи о своем назначении ректором Школы-студии МХАТ.