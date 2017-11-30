Пентагон прокомментировал неудачную атаку дронов на базу Хмеймим

Сотрудник пресс-службы Пентагона майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на базу ВКС России Хмеймим и объект ВМФ в Тартусе, заявил, что при совершении подобных вылазок экстремисты используют доступные в открытой продаже беспилотники.

Официальный представитель военного ведомства США признал, что Пентагон не располагает детальными данными об обстоятельствах недавней атаки боевиков на российские военные объекты в Сирии, передает ТАСС.

Комментируя заявление Минобороны России о том, что примененные боевиками при атаке инженерные решения могли быть получены боевиками только от одной из стран, «обладающих высокими технологическими возможностями», Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что «воюющие с ИГ* коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись ИГ».

По его словам, «эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы». «Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ», – заявил сотрудник пресс-службы Пентагона.

Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью ударных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. В Минобороны пришли к выводу, что инженерные решения, примененные боевиками при атаке беспилотников на российские объекты в Сирии, могли быть получены боевиками только стран, обладающих высокими технологическими возможностями.

По этому поводу замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что атака на российские военные объекты в Сирии была хорошо спланирована, подобную операцию не осуществить без участия спецслужб.