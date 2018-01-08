В Совфеде увидели след США в неудачной атаке дронов в Сирии

Атака с помощью ударных беспилотников на российские военные объекты в Сирии была хорошо спланирована, подобную операцию не осуществить без участия спецслужб, заявил замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

«В Сирии их (БПЛА – прим. ВЗГЛЯД) просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США», – заявил сенатор РИА «Новости».

Клинцевич выразил возмущение цинизмом, с которым работают западные спецслужбы. Он отметил, что по одной линии американская сторона передает России информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, а «другой рукой» готовит совершение теракта, обучает и вооружает боевиков.

По его словам, «это новые варианты террористической войны, они будут усовершенствоваться, ужесточаться, террористы апробируют новые технологии».

«В Сирии такие дроны можно сбить, там находится соответствующее вооружение. Но в городских условиях, когда есть большое скопление людей, это почти невозможно», – сказал сенатор.

Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью ударных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. В Минобороны пришли к выводу, что инженерные решения, примененные боевиками при атаке беспилотников на российские объекты в Сирии, могли быть получены боевиками только стран, обладающих высокими технологическими возможностями.