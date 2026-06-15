Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Газ в Европе подешевел на фоне сделки США и Ирана
Цены газа в Европе снизились до 534 долларов за тысячу кубометров
На европейском рынке газа утренние торги стартовали снижением котировок примерно на 5%, стоимость топлива опустилась до около 534 долларов за 1 тыс. кубометров.
Биржевые котировки на газ в Европе в понедельник утром показали заметное падение, передают РИА «Новости».
Июльские, ближайшие фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах на старте торгов находились на уровне 528,7 доллара за тыс. кубометров, что на 5,5% ниже предыдущей расчетной цены. К 9.17 мск цена поднялась до 534,1 доллара за 1 тыс. кубометров, снижение составило 4,6% относительно 559,7 доллара по итогам прошлого торгового дня.
Снижение цен инвесторы связывают с новостями о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на понедельник премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил: «Сделка между США и Ираном достигнута». Американский президент Дональд Трамп дал понять, что открытие Ормузского пролива последует после подписания соглашения с Ираном в пятницу, 19 июня.
Ранее средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% к февралю из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тыс. кубометров.
В апреле средний уровень снизился на 14%, до примерно 540 долларов за тыс. кубометров. В мае котировки с 15 по 20 число вновь некоторое время удерживались выше отметки 600 долларов за 1 тыс. кубометров.
Максимальное значение за время нынешнего конфликта было зафиксировано 19 марта, когда цена достигла 853,7 доллара за тыс. кубометров после сообщения главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. До такого уровня рынок не поднимался с начала января 2023 года.
Исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров был установлен в начале весны 2022 года, когда цены оставались значительно выше нынешних отметок.
Ранее сообщалось, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подпишут в Швейцарии 19 июня. Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.
В начале мая европейские газовые фьючерсы на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана резко подешевели, потеряв около 10%.