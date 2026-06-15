Газ в Европе подешевел на фоне сделки США и Ирана

Цены газа в Европе снизились до 534 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки на газ в Европе в понедельник утром показали заметное падение, передают РИА «Новости».

Июльские, ближайшие фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах на старте торгов находились на уровне 528,7 доллара за тыс. кубометров, что на 5,5% ниже предыдущей расчетной цены. К 9.17 мск цена поднялась до 534,1 доллара за 1 тыс. кубометров, снижение составило 4,6% относительно 559,7 доллара по итогам прошлого торгового дня.

Снижение цен инвесторы связывают с новостями о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на понедельник премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил: «Сделка между США и Ираном достигнута». Американский президент Дональд Трамп дал понять, что открытие Ормузского пролива последует после подписания соглашения с Ираном в пятницу, 19 июня.

Ранее средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% к февралю из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тыс. кубометров.

В апреле средний уровень снизился на 14%, до примерно 540 долларов за тыс. кубометров. В мае котировки с 15 по 20 число вновь некоторое время удерживались выше отметки 600 долларов за 1 тыс. кубометров.

Максимальное значение за время нынешнего конфликта было зафиксировано 19 марта, когда цена достигла 853,7 доллара за тыс. кубометров после сообщения главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. До такого уровня рынок не поднимался с начала января 2023 года.

Исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров был установлен в начале весны 2022 года, когда цены оставались значительно выше нынешних отметок.

Ранее сообщалось, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подпишут в Швейцарии 19 июня. Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.

В начале мая европейские газовые фьючерсы на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана резко подешевели, потеряв около 10%.