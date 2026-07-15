Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Адвокат ЭПХЦ назвал незаконным требование МВД Эстонии разорвать связи с РПЦ
Юрист Князев счел незаконным ультиматум властей Эстонии к РПЦ
Требование МВД Эстонии о разрыве связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом незаконно, заявил присяжный адвокат Артур Князев в эфире телеканалa ETV+.
Требование эстонского МВД к местной православной церкви о разрыве отношений с Московским патриархатом не имеет законных оснований, передает РИА «Новости».
По словам присяжного адвоката Артура Князева, представляющего интересы церкви, инициатива ведомства противоречит существующим правовым нормам.
«Это не исходит ни из этого закона, ни из трактовки Госсуда», – подчеркнул юрист в эфире местного телеканала. Он также добавил, что вопрос о потенциальной угрозе связей между РПЦ и Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ), скорее всего, придется решать в судебном порядке.
Ранее эстонские власти потребовали от религиозных организаций до 28 декабря привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами. В противном случае им грозит принудительная ликвидация. В МВД уточнили, что ЭПХЦ обязана не только дистанцироваться от Москвы, но и выбрать нового руководителя. В 2024 году митрополиту Евгению отказали в продлении вида на жительство, из-за чего он покинул Эстонию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь обвинила Эстонию в создании образа полицейского государства из-за ультиматума.
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