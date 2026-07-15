Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС

«Известия» сообщили о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация с доступностью бензина и очередями на заправках стабилизировалась в 13 регионах России, передают «Известия».

Власти субъектов постепенно снимают лимиты на выдачу горючего, разрешают отпуск в канистрах и применяют продажу по четным и нечетным числам.

В Минэнерго подтвердили улучшение обстановки. «Совместно с органами власти субъектов РФ и нефтяными компаниями проводится активная работа по организации дополнительных поставок топлива с учетом потребности регионов», – заявили в ведомстве.

Для обеспечения внутреннего рынка сохраняется полный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизеля из страны.

Очереди заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской и других областях, а также в Москве и Петербурге. Однако в ряде регионов Центральной России, Поволжья и юга обстановка остается сложной. Для снижения ажиотажа власти продолжают использовать лимиты на заправку легковых автомобилей от 25 до 50 литров.

По оценкам экспертов, сейчас простаивает до 35% мощностей по выпуску бензина из-за частичного вывода НПЗ в ремонт. Несмотря на это, ситуация в целом по стране остается управляемой, а ажиотажный спрос среди населения постепенно снижается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал текущие трудности с топливом временными.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной нормализации обстановки на внутреннем рынке энергоносителей.