Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Стало известно о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС
«Известия» сообщили о спаде топливного ажиотажа на российских АЗС
В ряде российских субъектов заметно улучшилась обстановка с наличием горючего на АЗС благодаря снятию ограничений и введению новых правил продаж, пишут СМИ.
Ситуация с доступностью бензина и очередями на заправках стабилизировалась в 13 регионах России, передают «Известия».
Власти субъектов постепенно снимают лимиты на выдачу горючего, разрешают отпуск в канистрах и применяют продажу по четным и нечетным числам.
В Минэнерго подтвердили улучшение обстановки. «Совместно с органами власти субъектов РФ и нефтяными компаниями проводится активная работа по организации дополнительных поставок топлива с учетом потребности регионов», – заявили в ведомстве.
Для обеспечения внутреннего рынка сохраняется полный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизеля из страны.
Очереди заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской и других областях, а также в Москве и Петербурге. Однако в ряде регионов Центральной России, Поволжья и юга обстановка остается сложной. Для снижения ажиотажа власти продолжают использовать лимиты на заправку легковых автомобилей от 25 до 50 литров.
По оценкам экспертов, сейчас простаивает до 35% мощностей по выпуску бензина из-за частичного вывода НПЗ в ремонт. Несмотря на это, ситуация в целом по стране остается управляемой, а ажиотажный спрос среди населения постепенно снижается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал текущие трудности с топливом временными.
Вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной нормализации обстановки на внутреннем рынке энергоносителей.