Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.3 комментария
Голикова призвала россиян перестать бояться искусственного интеллекта
Вице-премьер Голикова посоветовала осваивать технологии ИИ
Стремительное внедрение нейросетей в повседневную жизнь и медицину открывает огромные перспективы, требуя от общества не страха перед инновациями, а умения грамотно ими управлять, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
Распространение умных алгоритмов не должно пугать общество, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России во время визита в РЭУ имени Плеханова отметила необходимость адаптации к меняющейся реальности.
«То, что экономика смешивается с медициной, а искусственный интеллект все больше приходит в наш дом, в этом нет ничего страшного. Просто надо этим правильно пользоваться и правильно управлять», – заявила Татьяна Голикова.
Вице-премьер добавила, что внедрение передовых систем значительно расширяет возможности студентов и ученых. По словам государственного деятеля, будущее напрямую зависит от приобретенных гражданами навыков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вице-премьер Татьяна Голикова назвала критически важным нормативное регулирование искусственного интеллекта в здравоохранении.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин призвал молодежь осваивать навыки управления нейросетями.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о необходимости активного внедрения таких технологий во всех отраслях экономики.