Голикова призвала россиян перестать бояться искусственного интеллекта

Вице-премьер Голикова посоветовала осваивать технологии ИИ

Tекст: Мария Иванова

Распространение умных алгоритмов не должно пугать общество, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России во время визита в РЭУ имени Плеханова отметила необходимость адаптации к меняющейся реальности.

«То, что экономика смешивается с медициной, а искусственный интеллект все больше приходит в наш дом, в этом нет ничего страшного. Просто надо этим правильно пользоваться и правильно управлять», – заявила Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что внедрение передовых систем значительно расширяет возможности студентов и ученых. По словам государственного деятеля, будущее напрямую зависит от приобретенных гражданами навыков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вице-премьер Татьяна Голикова назвала критически важным нормативное регулирование искусственного интеллекта в здравоохранении.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин призвал молодежь осваивать навыки управления нейросетями.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о необходимости активного внедрения таких технологий во всех отраслях экономики.