Главе Лондонской ассамблеи Боффу закрыли счет из-за кофе на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эндрю Бофф столкнулся с блокировкой карты по возвращении в Британию, передает РИА «Новости». Выяснилось, что причиной стали транзакции, совершенные политиком в киевском кафе.

«Эндрю Бофф, председатель Лондонской ассамблеи, рассказал, что после того, как он заплатил 36 фунтов стерлингов (48 долларов) за кофе и обед в Киеве во время своего визита в мае, он вернулся в Британию и обнаружил, что его банковская карта больше не работает», – отмечает издание.

Финансовая организация First Direct, принадлежащая конгломерату HSBC, уведомила клиента об аннулировании карты из-за операций в подсанкционной стране. Полное закрытие счета запланировано на начало сентября.

Сам чиновник выразил недоумение по поводу случившегося. Он подчеркнул, что поддерживает ограничения против России, однако не видит связи со своими тратами на Украине, а представители банка так и не прояснили ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский банк HSBC из-за санкций отказался принимать переводы на счета частных клиентов из России и Белоруссии.

В мае 2026 года власти Британии пополнили антироссийский санкционный перечень на 18 позиций.

Месяцем ранее Лондон внес в черные списки несколько российских финансовых организаций.