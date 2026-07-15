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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    15 июля 2026, 14:51 • Новости дня

    Потанин заявил о росте продаж металлов в России

    Глава «Норникеля» Потанин заявил о наращивании сбыта металлов в России

    Tекст: Вера Басилая

    «Норникель» наращивает продажи металлов в России, а также отмечает устойчивый спрос на свою продукцию на мировом рынке, несмотря на трудности с логистикой, сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Потанина, «Норникель» фиксирует стабильный интерес к своей продукции на международной арене, несмотря на логистические сложности, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая», – сказал Потанин.

    Бизнесмен добавил, что реализация большинства металлов внутри страны уверенно растет. Для расширения рынков сбыта холдинг не только использует традиционные подходы, но и активно внедряет искусственный интеллект.

    В частности, создана специальная лаборатория для глубокого изучения свойств палладия. По словам главы компании, исследование кристаллической решетки металла уже приносит первые успехи в поиске нестандартных сфер его применения.

    Президент Владимир Путин на встрече с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным заявил о необходимости внедрения в России материалов с новыми свойствами.

    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

    Комментарии (19)
    13 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину проект телевизионного шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал успехов в реализации программы, которая будет посвящена теме беспилотных технологий.

    Путин в понедельник посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» и ознакомился с выставкой, посвященной направлениям работы организации. Один из разделов экспозиции был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов – там представлены учебные тренажеры и игровые форматы для освоения навыков управления дронами. В рамках презентации президенту рассказали о программе обучения операторов БПЛА, которая реализуется на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных ведомств, передает РИА «Новости».

    О будущем телевизионном проекте «Битва дронов» Путину рассказал Михаил Галустян. По словам телеведущего, шоу должно сделать тему беспилотных технологий более понятной и популярной среди широкой аудитории.

    «Шоу "Битва дронов", которые мы придумали – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами Родины», – заявил Галустян. Он отметил, что участниками программы станут представители разных сфер, включая участников специальной военной операции, студентов, блогеров и известных людей.

    «Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих», – добавил телеведущий.
    Президент России, в свою очередь, пожелал проекту успехов, подчеркнув важность популяризации темы. «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками.

    Осенью прошлого года в Москве стартовал финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов.

    Ранее глава государства утвердил запуск детских соревнований по управлению беспилотными аппаратами.

    Комментарии (10)
    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские специалисты разрабатывают новый безопасный механизм доставки топлива в Крым, недоступный для атак со стороны противника, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что общая ситуация с топливом в стране постепенно нормализуется. «И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – отметил Путин.

    При этом раскрывать технические подробности и детали функционирования нового механизма поставок глава государства не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России потребовал ускорить принятие решений по обеспечению полуострова горючим.

    До этого глава государства выразил уверенность в решении задачи по поставкам энергоносителей в регион.

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    13 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин оценил ситуацию с нефтепродуктами в России

    Путин: Ситуация с нефтепродуктами будет постепенно выправляться

    Путин оценил ситуацию с нефтепродуктами в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают временные сложности с обеспечением нефтепродуктами, однако ситуация постепенно будет нормализовываться. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время посещения выставки на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    В рамках мероприятия президент ознакомился с экспозицией, где были представлены современные разработки «Кулибин-клуба», предназначенные для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Комментируя последствия попыток ударов по российской энергетической инфраструктуре, Путин подчеркнул устойчивость отечественного топливно-энергетического комплекса, передает ТАСС.

    «Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал текущие трудности с обеспечением горючим временными. Глава государства также поручил властям ускорить проведение ремонтов на энергетической инфраструктуре.

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    14 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля

    Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту

    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин связал сильные позиции рубля со снижением интереса к иностранной валюте.

    Такое заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы глава региона обратил внимание на негативные последствия слишком крепкого рубля. По его словам, текущий курс национальной валюты приводит к снижению доходов Якутии, экономика которой имеет ярко выраженную экспортную направленность.

    «Валюта меньше нужна – не нужна так, как раньше», – констатировал российский лидер, объясняя сложившуюся на валютном рынке ситуацию.

    Путин также отметил, что в будущем ключевая ставка должна снизиться, на что указывают текущие макроэкономические показатели. Николаев, сославшись на разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, подтвердил возможность уверенного снижения ставки. По словам президента, этот процесс станет естественным следствием стабильности экономики.

    Напомним, западные СМИ отметили рекордное укрепление российской валюты с 2023 года.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал оптимальным для поддержки экспортеров курс не дороже 80 рублей за доллар.

    Глава ВТБ Андрей Костин объяснил невыгодность текущих котировок для бюджета падением спроса на валюту.

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    13 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответные меры Москвы на обстрелы регионов приобретут нарастающий масштаб, а их мощь будет в несколько раз превосходить действия неприятеля, заявил президент РФ Владимир Путин.

    На выставке Народного фронта «Все для Победы!» главе государства продемонстрировали современные образцы вооружений, включая макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», передает РИА «Новости».

    «Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников СВО.

    Кроме того, президент РФ заявил, что Россия будет идти только вперед.

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    13 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин: Россию ждет победа
    Путин: Россию ждет победа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников специальной военной операции.

    «Ребята, наши бойцы, идут вперед», – сказал глава государства, выступая на форуме ОНФ «Все для Победы». Глава государства также отметил, что, несмотря на внешнее давление и действия западных стран, Россия продолжает укреплять экономику, финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы. По его словам, значительную роль в этом играет деятельность Народного фронта и поддержка со стороны граждан, передает ТАСС.

    Обращаясь к участникам форума, президент подчеркнул, что организация смогла объединить миллионы россиян вокруг помощи участникам специальной военной операции.

    «Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн человек, граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млрд рублей», – указал он. «Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия будет идти только вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих. В конце июня российский лидер отметил результативную работу бойцов на фронте.

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    13 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы» рассказал о беседе с жителем Дагестана Шамилем Устарбековым, который во время весеннего паводка спас из воды 23 человека.

    Мальчик, имеющий расстройство аутистического спектра, без страховки вытащил из воды 23 человека, передает ТАСС. За свой подвиг дагестанец был удостоен награды в специальной номинации. Услышав крики о помощи, он бросился спасать людей, которых уносило бурным потоком.

    «Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, – представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, – я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он мне говорит: «Чуть-чуть», – поделился глава государства. Путин добавил, что испытывать страх в таких ситуациях – нормальная реакция, но сила людей заключается в преодолении трудностей.

    Напомним, Путин наградил дагестанца Шамиля Устарбекова кубком Общероссийского народного фронта. В апреле 19-летний юноша с аутизмом вынес на себе 23 человека из затопленного перехода в Каспийске.

    Ранее глава государства поручил минимизировать формальности при назначении выплат пострадавшим от паводка жителям Дагестана.

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    14 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста

    Политолог Данилин: Госкорпорации могут стать драйверами роста российской глубинки

    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста
    @ Tim Hall/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в регионы может стать одним из инструментов нового этапа пространственного развития России. Это решение запустит в субъектах федерации цепную реакцию экономического роста – от создания рабочих мест до развития инфраструктуры и малого бизнеса, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ. Среди них – поручение правительству по перемещению госпкорпораций из Москвы в регионы.

    «Перенос головных офисов и отдельных подразделений крупных компаний в регионы – это часть пространственной стратегии развития страны, в рамках которой акцент постепенно смещается от одной столичной агломерации к формированию нескольких сильных центров роста по всей России. Такой подход позволяет сделать экономическую систему страны более сбалансированной», – сказал политолог Павел Данилин.

    По его словам, появление в регионе крупной корпорации дает эффект, который выходит далеко за пределы самой компании. «Когда в субъект заходит крупный работодатель, он приводит с собой не только специалистов и новые рабочие места, но и развитие сопутствующих отраслей. Растет строительство, расширяется сфера услуг, увеличиваются налоговые поступления. Вокруг таких центров постепенно формируется новая экономическая активность, которая начинает работать на развитие всей территории», – пояснил эксперт.

    При этом, отметил Данилин, подобный процесс уже идет не только в государственном секторе. «Отдельные команды «Яндекса», «ВКонтакте», Ozon и Авито уже работают в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. При этом компании сохраняют свои штаб-квартиры в Москве, но выносят часть ключевых подразделений в регионы, создавая там новые центры компетенций», – отметил собеседник.

    «Такая же логика постепенно распространяется и на крупнейшие государственные компании. «Росатом», «Ростех», РЖД и «Сбер» развивают региональные центры присутствия, а переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург и «Русгидро» в Красноярск стали наиболее заметным примером такого подхода. Это показывает, что развитие крупных экономических центров за пределами Москвы является вполне реализуемой задачей», – добавил политолог.

    По его мнению, поручение президента о контроле переезда госкорпораций имеет долгосрочное значение для регионов. «Речь идет не только о росте отдельных экономических показателей. Увеличиваются доходы бюджетов, расширяется рынок труда, появляются новые возможности для специалистов и бизнеса. В результате меняется сама структура экономики территорий, а их финансовая зависимость от одного центра постепенно снижается», – объяснил Данилин.

    «В конечном счете, и это главное – повышается качество жизни людей. Развитие крупных работодателей становится стимулом для обновления городской среды, появления новых сервисов и создания рабочих мест. У жителей регионов появляется больше возможностей строить карьеру и развивать свой бизнес там, где они живут, не обязательно переезжая в столицу», – резюмировал политолог.

    Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума. Среди ключевых решений – поручение правительству РФ представить сведения о численности и доле работников госкорпораций и компаний с госучастием, которых планируется переместить из Москвы в другие регионы.

    Мера затронет те компании, где численность сотрудников в столице превышает две тыс. человек. Правительству предстоит собрать данные о совокупной доле перемещаемых работников и детально проработать графики переезда, а отчет с конкретными сроками ожидается до 30 сентября 2026 года.

    Ответственным за исполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поручение стало частью комплекса мер по сбалансированному развитию регионов, включая разработку стратегий по цифровым платформам, инвестпроектам и правовому режиму для городов опережающего развития

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    13 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил кубками Общероссийского народного фронта жвух охранников колледжа в Старобельске, которые спасли десятки студентов во время атаки ВСУ.

    Глава государства вручил награды победителям специальной номинации «Все для Победы» на сцене зала пленарных заседаний Национального центра «Россия», передает ТАСС. В числе отмеченных оказались Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, чьи самоотверженные действия помогли спасти 30 человек.

    Васильченко и Тараскин «до последнего не покидали обстреливаемую территорию», несмотря на сохранявшуюся угрозу. Под непрекращающимся огнем они открывали все входы и ворота, чтобы студенты могли как можно быстрее покинуть здание. Кроме того, охранники вынесли на руках двух девушек, получивших ранения ног, и доставили их в безопасное место.

    Награды в специальной номинации получили и другие участники церемонии. В их числе – житель Дагестана Шамиль Устарбеков. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка он бросился на помощь людям, которых уносило течением. Сам подросток также оказался в воде, после чего его нашли лишь спустя несколько дней.

    Еще одним лауреатом стала семья военнослужащего Пожярскене, которая собрала более шести млн рублей для оказания помощи российским бойцам. Кубки победителям специальной номинации вручил лично президент России Владимир Путин.

    Ранее Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил главе государства об использовании ВСУ 16 дронов для атаки на учебное заведение. Власти республики объявили дни траура в память о 21 погибшем человеке.

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    13 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Ветеран СВО попросил Путина не останавливаться в борьбе с врагом
    Ветеран СВО попросил Путина не останавливаться в борьбе с врагом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Ветеран специальной военной операции Роман Бояркин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» попросил президента России Владимира Путина не останавливаться в борьбе с противником и продолжать СВО до достижения поставленных целей.

    Бояркин рассказал президенту о своем опыте участия в боевых действиях и отметил, что недавно вернулся из зоны проведения СВО, где лично наблюдал ситуацию на передовой. «От себя еще момент хотел по поводу, так как я только оттуда вернулся, с этих окопов, я видел, с кем мы воюем, особенно в Курской области», – сказал ветеран.

    По его словам, на фронте он столкнулся с серьезным противником и считает важным продолжать выполнение поставленных задач. «Мы там встречались с самыми такими свирепыми противниками из вот этих вот стран НАТО безжалостных. Вот этот весь ужас я видел собственными глазами. И у меня такая, знаете, вот внутренняя просьба не останавливаться, идти до конца, чтобы вот эту вот цель вообще добить ее до конца», – обратился Бояркин к президенту.

    По словам бойца, остановка на текущем этапе приведет к обесцениванию достигнутых результатов, поэтому необходимо продолжать сражение. «Если мы остановимся на этом моменте, не знаю, очень много всего оставлено там потеряно. Я считаю то, что надо нам идти, идти в бой до конца», – заявил ветеран.

    Владимир Путин в ответ поблагодарил Бояркина. «Спасибо за вашу позицию», – сказал глава государства.

    Роман Бояркин является участником программы «Равный – равному». Он отправился в зону СВО добровольцем, после ранения лишился обеих ног и был комиссован. Сейчас ветеран работает инструктором по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также помогает военнослужащим в вопросах протезирования и реабилитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал участников спецоперации открыто делиться мыслями о текущей ситуации на фронте. Глава государства высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения военнослужащих.

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    13 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин обнял пообещавшую «до конца стоять под обстрелами» фельдшера
    Путин обнял пообещавшую «до конца стоять под обстрелами» фельдшера
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов премии Народного фронта обнял фельдшера скорой помощи из Курской области Юлию Шабалину после ее рассказа о работе медицинских бригад в приграничных районах и словах о готовности продолжать помогать людям несмотря на опасность.

    Шабалина рассказала главе государства о работе сотрудников скорой помощи в условиях обстрелов, а также обратила внимание на необходимость оснащения автомобилей специальными спасательными одеялами и другими средствами защиты, передает Lenta.Ru.

    Медик рассказала о работе бригад в период вторжения ВСУ в регион и заявила, что сотрудники экстренных служб столкнулись с тяжелыми испытаниями. По словам Шабалиной, в те дни медицинские работники действовали на пределе возможностей, продолжая оказывать помощь пострадавшим, несмотря на постоянную угрозу обстрелов. Она отметила, что, по ее словам, удары наносились даже по автомобилям скорой помощи с опознавательными знаками, передает ТАСС.

    Фельдшер рассказала, что из-за атак беспилотников медикам приходилось искать укрытия, а затем возвращаться к выполнению своих обязанностей. За сутки бригады принимали большое количество пострадавших, однако смогли продолжить работу.

    Шабалина также сообщила, что после освобождения территории опасность для машин скорой помощи полностью не исчезла: обстрелы машин скорой помощи не прекращаются. Она поблагодарила Народный фронт за помощь в пополнении автопарка и отметила важность специального защитного оборудования.По ее словам, бронеодеяло, которым оснащаются автомобили, уже неоднократно помогало сохранять жизнь медицинским работникам.

    Фельдшер подчеркнула, что события в Курской области окончательно убедили многих людей в необходимости продолжения специальной военной операции. По ее словам, если на ее начальном этапе у кого-то сохранялись сомнения, то после произошедшего отношение к ситуации изменилось.

    «Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», – сказала фельдшер.

    После этих слов Путин обнял Шабалину и поблагодарил ее за мужество и самоотверженность. Президент отметил важность работы медицинских работников, которые продолжают оказывать помощь людям в самых сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил самоотверженность работы экипажей скорой помощи в условиях спецоперации.

    Министерство здравоохранения обвинило украинские войска в преднамеренных ударах по медицинским учреждениям.

    В начале июля при взрыве вражеского дрона рядом с автомобилем скорой помощи в Белгородской области пострадали фельдшер и водитель.

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    13 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами

    Политолог Федорова назвала сплоченность национальной чертой россиян

    Эксперт: СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Сплоченность является национальной чертой россиян: способность людей объединяться помогала нашей стране преодолевать трудные времена и двигаться вперед, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. По ее словам, последние несколько лет лишь подтвердили это правило. В понедельник Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Президент отметил, что ОНФ объединил более 20 миллионов россиян и всегда находится на острие решения стоящих перед страной задач.

    «Невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и, в частности, платформы «Народный фронт», в рамках которых простые люди помогают нашим героям в зоне спецоперации», – сказала политолог Анна Федорова. По ее словам, российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны. Усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу: их силами совершенствуются культура, экономика и наука. «И все это – результат невероятной сплоченности нашего народа», – подчеркивает собеседница.

    «Эта сплоченность уже стала национальной чертой россиян: объединяться в трудные периоды истории и стремиться к созиданию. Последние несколько лет лишь подтвердили это правило. Неслучайно Владимир Путин с особым вниманием говорит о масштабе волонтерской деятельности и общественной поддержки», – продолжает она.

    На этом фоне, считает политолог, неудивительно, что глава государства ведет откровенный диалог с гражданами. «Это вообще привычная логика для нашего президента: он не уходит от острых тем. Напротив, Путин сам часто их поднимает, чтобы люди знали истину из первых уст», – пояснила эксперт.

    Так вышло и с вызовами в топливной сфере. «Тот факт, что президент говорит о столь непростой теме, – ясный сигнал: работа по устранению сложностей идет, и все решения будут доведены до результата. Такая открытость снижает напряженность в обществе, а значит, приближает нас к Победе», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!», прошедшем в Национальном центре «Россия». Перед церемонией вручения премии президент осмотрел выставку проектов движения, где ему представили разработки объединения предприятий народного ОПК «Кулибин-клуба».

    В своем выступлении глава государства отметил вклад граждан в поддержку фронта. По его словам, Народный фронт объединил более 20 млн человек, а россияне добровольно направили через организацию почти 70 млрд рублей на нужды спецоперации. «Все 15 лет, вы всегда – не только в эти годы проведения специальной военной операции, что очень важно, я сейчас, безусловно, об этом тоже скажу, – но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем», – подчеркнул глава государства. Президент также выразил уверенность в неизбежности победы России.

    Отдельное внимание в своем выступлении Путин уделил ситуации с топливом. Он отметил, что удары ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами, однако базовая основа российской энергетики остается надежной. ««И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – заявил он.

    По итогам форума глава государства вручил награды лауреатам специальной номинации «Все для Победы» и отметил, что за 15 лет своего существования Общероссийский народный фронт полностью себя оправдал.

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    13 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия добивается победы на линии боевого соприкосновения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна добивается побед на линии боевого соприкосновения.

    В понедельник глава государства принял участие в форуме Народного фронта «Все для Победы!», передает ТАСС. На мероприятии он ознакомился с представленной выставкой и побеседовал с волонтерами. Особое внимание президент уделил активистам движения, выразив им благодарность за помощь пострадавшим от паводка в Дагестане.

    «Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне. И на линии боевого соприкосновения», – сказал Путин.

    Ранее президент заявил о неизбежной победе России. В конце июня глава государства выразил уверенность в успешном выполнении боевых задач.

    Месяцем ранее российский лидер сообщил об активном продвижении войск на всех участках фронта.

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