Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом

Tекст: Дарья Григоренко

Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что общая ситуация с топливом в стране постепенно нормализуется. «И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – отметил Путин.

При этом раскрывать технические подробности и детали функционирования нового механизма поставок глава государства не стал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России потребовал ускорить принятие решений по обеспечению полуострова горючим.

До этого глава государства выразил уверенность в решении задачи по поставкам энергоносителей в регион.