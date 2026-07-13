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    Путин: Россию ждет победа
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    Путин заявил о стабилизации ситуации с нефтепродуктами в России
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом
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    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    17 комментариев
    13 июля 2026, 17:18 • Новости дня

    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские специалисты разрабатывают новый безопасный механизм доставки топлива в Крым, недоступный для атак со стороны противника, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что общая ситуация с топливом в стране постепенно нормализуется. «И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – отметил Путин.

    При этом раскрывать технические подробности и детали функционирования нового механизма поставок глава государства не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России потребовал ускорить принятие решений по обеспечению полуострова горючим.

    До этого глава государства выразил уверенность в решении задачи по поставкам энергоносителей в регион.

    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

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    11 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным
    Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о своем первом знакомстве с президентом России Владимиром Путиным и о том, как началась их дружба.

    «Давным-давно я был в России на одном мероприятии, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите». И я понял, о ком он говорил», – сказал актер, передает РИА «Новости».

    Сигал рассказал, что потом его отвезли в дом Путина, где он сразу увидел статую создателя дзюдо в полный рост.

    «Я сел рядом с ним (Путиным – прим. ВЗГЛЯД), мы поговорили, и это стало началом большой дружбы», – сказал актер. Он также поделился своим первым впечатлением о президенте России: «Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый».

    Напомним, в 2016 году Сигал получил гражданство России, а в 2018 стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США.

    Ранее Стивен Сигал заявил, что считает Путина величайшим лидером в мире.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Стивен Сигал высоко оценил деятельность главы российского государства Владимира Путина, отметив его исключительные управленческие качества на международной арене.

    «По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», – заявил Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Актер также поделился мнением о других известных политиках. Он отметил наличие собственного уникального стиля у Дональда Трампа, а Владимира Зеленского охарактеризовал как человека, который так и остался артистом, передает РИА «Новости».

    Говоря об отношении Запада к Москве, спецпредставитель российского МИД указал на массовые заблуждения. Граждане США и Европы поверили в навязанный образ России как страшного монстра, подчеркнул Сигал.

    Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а спустя два года занял дипломатический пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал назвал русский дух непобедимым. Сигал заявил о падении Голливуда из-за жестких требований. Сигал анонсировал создание правдивого фильма о СВО.

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    13 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответные меры Москвы на обстрелы регионов приобретут нарастающий масштаб, а их мощь будет в несколько раз превосходить действия неприятеля, заявил президент РФ Владимир Путин.

    На выставке Народного фронта «Все для Победы!» главе государства продемонстрировали современные образцы вооружений, включая макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», передает РИА «Новости».

    «Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников СВО.

    Кроме того, президент РФ заявил, что Россия будет идти только вперед.

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    13 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин: Россию ждет победа
    Путин: Россию ждет победа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников специальной военной операции.

    «Ребята, наши бойцы, идут вперед», – сказал глава государства, выступая на форуме ОНФ «Все для Победы». Глава государства также отметил, что, несмотря на внешнее давление и действия западных стран, Россия продолжает укреплять экономику, финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы. По его словам, значительную роль в этом играет деятельность Народного фронта и поддержка со стороны граждан, передает ТАСС.

    Обращаясь к участникам форума, президент подчеркнул, что организация смогла объединить миллионы россиян вокруг помощи участникам специальной военной операции.

    «Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн человек, граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млрд рублей», – указал он. «Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия будет идти только вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих. В конце июня российский лидер отметил результативную работу бойцов на фронте.

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    13 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о стабилизации ситуации с нефтепродуктами в России
    Путин заявил о стабилизации ситуации с нефтепродуктами в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают временные сложности с обеспечением нефтепродуктами, однако ситуация постепенно нормализуется. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время посещения выставки на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    В рамках мероприятия президент ознакомился с экспозицией, где были представлены современные разработки «Кулибин-клуба», предназначенные для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Комментируя последствия попыток ударов по российской энергетической инфраструктуре, Путин подчеркнул устойчивость отечественного топливно-энергетического комплекса., передает ТАСС.

    «Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал текущие трудности с обеспечением горючим временными. Глава государства также поручил властям ускорить проведение ремонтов на энергетической инфраструктуре.

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    13 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил кубками Общероссийского народного фронта жвух охранников колледжа в Старобельске, которые спасли десятки студентов во время атаки ВСУ.

    Глава государства вручил награды победителям специальной номинации «Все для Победы» на сцене зала пленарных заседаний Национального центра «Россия», передает ТАСС. В числе отмеченных оказались Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, чьи самоотверженные действия помогли спасти 30 человек.

    Васильченко и Тараскин «до последнего не покидали обстреливаемую территорию», несмотря на сохранявшуюся угрозу. Под непрекращающимся огнем они открывали все входы и ворота, чтобы студенты могли как можно быстрее покинуть здание. Кроме того, охранники вынесли на руках двух девушек, получивших ранения ног, и доставили их в безопасное место.

    Награды в специальной номинации получили и другие участники церемонии. В их числе – житель Дагестана Шамиль Устарбеков. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка он бросился на помощь людям, которых уносило течением. Сам подросток также оказался в воде, после чего его нашли лишь спустя несколько дней.

    Еще одним лауреатом стала семья военнослужащего Пожярскене, которая собрала более шести млн рублей для оказания помощи российским бойцам. Кубки победителям специальной номинации вручил лично президент России Владимир Путин.

    Ранее Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил главе государства об использовании ВСУ 16 дронов для атаки на учебное заведение. Власти республики объявили дни траура в память о 21 погибшем человеке.

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    13 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана

    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком их Дагестана

    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы» рассказал о беседе с жителем Дагестана Шамилем Устарбековым, который во время весеннего паводка спас из воды 23 человека.

    Мальчик, имеющий расстройство аутистического спектра, без страховки вытащил из воды 23 человека, передает ТАСС. За свой подвиг дагестанец был удостоен награды в специальной номинации. Услышав крики о помощи, он бросился спасать людей, которых уносило бурным потоком.

    «Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, – представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, – я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он мне говорит: «Чуть-чуть», – поделился глава государства. Путин добавил, что испытывать страх в таких ситуациях – нормальная реакция, но сила людей заключается в преодолении трудностей.

    Напомним, Путин наградил дагестанца Шамиля Устарбекова кубком Общероссийского народного фронта. В апреле 19-летний юноша с аутизмом вынес на себе 23 человека из затопленного перехода в Каспийске.

    Ранее глава государства поручил минимизировать формальности при назначении выплат пострадавшим от паводка жителям Дагестана.

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    11 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    Красный Крест приготовил запасы помощи из-за ЧС в Крыму

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Красный Крест подготовил гуманитарные наборы, питьевую воду и средства реабилитации для жителей Крыма на фоне перебоев с электроснабжением и режима регионального ЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Запасы гуманитарной помощи для оперативного реагирования в условиях чрезвычайной ситуации сформированы в Крыму, передает РИА «Новости» со ссылкой на Российский красный Крест.

    Режим ЧС регионального характера на полуострове и в Севастополе ввели в конце июня из-за проблем с электричеством после атак ВСУ.

    В Республике Крым подготовили 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, а также 43 тонны питьевой воды. Кроме того, в резерв вошли технические средства реабилитации, такие как инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.

    «В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник», – сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста.

    Помощь предназначена для инвалидов первой и второй групп, переселенцев 2025-2026 годов и людей в трудной жизненной ситуации.

    Центр содействия населению откроется в Севастополе 15 июля. В нем установят системы очистки воды и резервные аккумуляторы, что позволит жителям заряжать мобильные телефоны, пользоваться Wi-Fi и компьютерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал временные точечные отключения электроэнергии на полуострове. Власти Крыма сообщили о выплатах пострадавшим из-за ЧС.

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    12 июля 2026, 22:56 • Новости дня
    Развожаев сообщил о снижении лимита энергомощности в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    Авария на магистральных сетях за пределами региона привела к ограничению лимита потребляемой энергомощности в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами нашего региона, Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности», – сообщил Развожаев в «Максе».

    В настоящее время энергетики взаимодействуют с коллегами для устранения последствий технологического нарушения, уточнил он. Специалисты предпринимают все необходимые меры для минимизации неудобств и скорейшего восстановления стабильного энергоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 июля Севастополь временно лишился электричества из-за украинской атаки на энергосистему.

    В конце июня из-за аварии за пределами домашнего региона без света остались более 100 севастопольских улиц.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июля 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем рыбака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Российский лидер направил поздравительную телеграмму работникам рыбохозяйственного комплекса, сообщается на сайте Кремля. «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рыбака», – обратился к специалистам президент.

    Путин отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из важных, базовых отраслей отечественной экономики. «От результатов его работы во многом зависят обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное благополучие жителей прибрежных регионов, качество жизни наших граждан. И конечно, растущая популярность рыбалки служит развитию туризма и активного досуга, продвижению ценностей бережного отношения к природным богатствам России», – заявил президент.

    Путин добавил. что сегодня отрасль уверенно демонстрирует серьезный потенциал роста – создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот, уделяется приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, поддержке научных исследований, подготовке квалифицированных кадров.

    «Уверен, что вы и впредь будете работать с полной отдачей, достойно решать поставленные задачи, сохранять приверженность трудовым традициям ветеранов. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

    Глава государства поручил рассмотреть комплексную модернизацию данного сектора экономики.

    Незадолго до этого вице-премьер Дмитрий Патрушев спрогнозировал рост вылова рыбы в стране до шести миллионов тонн.

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    13 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Пригласивший Путина на свадьбу журналист Бажанов рассказал о венчании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уральский корреспондент Кирилл Бажанов, сделавший предложение невесте на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, обвенчался со своей избранницей в кругу коллег и близких.

    Церемония бракосочетания прошла в узком кругу, где присутствовали только родственники и коллеги журналиста, передает РИА «Новости».

    Венчание состоялось 12 июля в праздник святых апостолов Петра и Павла, о чем ранее сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

    «Свадьба еще впереди, она, как и говорил, в конце июля будет, а это было венчание. Да, собрались узким кругом, помимо семьи и друзей были мои коллеги с ОТВ», – рассказал Бажанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года журналист сделал предложение своей девушке в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным». Возлюбленная молодого человека ответила согласием на публичное признание. Позже пара запланировала официальную церемонию бракосочетания на конец июля.

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    13 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Пескову

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении высшей государственной наградой сотрудника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Кирилла Пескова.

    Глава государства отметил выдающиеся заслуги Кирилла Пескова, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    «Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Московская область», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым пристыковался к МКС.

    В августе того же года экипаж миссии благополучно вернулся на Землю.

    В 2024 году Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову.

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    13 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков: Все, что связано с СВО, находится под постоянным наблюдением Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин непрерывно получает всю актуальную информацию о ходе боевых действий в зоне спецоперации и оперативно принимает необходимые решения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, они находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего, он получает всю информацию и принимает соответствующие решения», – подчеркнул представитель Кремля передает РИА «Новости».

    Так Песков прокомментировал сообщения о возможных атаках украинских беспилотников на гражданские суда в акватории Азовского моря.

    В апреле Песков опроверг слухи о недостатке информации у главы государства.

    В конце прошлого года Песков сообщал, что глава государства получает ежедневные доклады от военных о развитии событий в зоне спецоперации.

    Весной прошлого года командующие российскими группировками лично доложили Владимиру Путину о ситуации на передовой.

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    13 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия добивается победы на линии боевого соприкосновения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна добивается побед на линии боевого соприкосновения.

    В понедельник глава государства принял участие в форуме Народного фронта «Все для Победы!», передает ТАСС. На мероприятии он ознакомился с представленной выставкой и побеседовал с волонтерами. Особое внимание президент уделил активистам движения, выразив им благодарность за помощь пострадавшим от паводка в Дагестане.

    «Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне. И на линии боевого соприкосновения», – сказал Путин.

    Ранее президент заявил о неизбежной победе России. В конце июня глава государства выразил уверенность в успешном выполнении боевых задач.

    Месяцем ранее российский лидер сообщил об активном продвижении войск на всех участках фронта.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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