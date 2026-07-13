Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом
Российские специалисты разрабатывают новый безопасный механизм доставки топлива в Крым, недоступный для атак со стороны противника, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО, передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что общая ситуация с топливом в стране постепенно нормализуется. «И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – отметил Путин.
При этом раскрывать технические подробности и детали функционирования нового механизма поставок глава государства не стал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России потребовал ускорить принятие решений по обеспечению полуострова горючим.
До этого глава государства выразил уверенность в решении задачи по поставкам энергоносителей в регион.